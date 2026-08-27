Nghị quyết 23: Kỳ vọng phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào tại Mỹ

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được cộng đồng kiều bào đánh giá là một bước phát triển mới về tư duy và định hướng chính sách, mở ra kỳ vọng huy động hiệu quả hơn trí tuệ, kinh nghiệm, công nghệ và các nguồn lực quốc tế của người Việt xa quê cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York ngày 26/8, ông Hùng Nguyễn, một Việt kiều đang sinh sống và kinh doanh tại bang Massachusetts (Mỹ), cho rằng Nghị quyết 23 là văn kiện định hướng kịp thời, toàn diện hơn và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sau hơn 2 thập kỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị.

Theo ông, điểm mới có ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 23 là việc tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời nâng tầm vai trò của kiều bào thành “một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng” của đất nước.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với vai trò và những đóng góp ngày càng rõ nét của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong việc nhìn nhận, kết nối và phát huy vị trí của kiều bào trong tiến trình xây dựng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Hùng Nguyễn, một doanh nhân thành đạt tại Mỹ và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương trong những năm qua, cho rằng khác biệt đáng chú ý giữa Nghị quyết 23 với Nghị quyết 36 nằm ở sự chuyển biến trong tư duy tiếp cận.

Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là vận động, tập hợp, chăm lo, hỗ trợ và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thì nghị quyết mới nhấn mạnh hơn yêu cầu đồng hành cùng kiều bào, kiến tạo cơ chế thuận lợi và huy động hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo ông, tư duy này phù hợp với thực tế hiện nay, khi cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đông về số lượng mà còn ngày càng mạnh về trình độ chuyên môn, năng lực khoa học-công nghệ, tiềm lực kinh tế, khả năng đầu tư và mạng lưới quan hệ quốc tế.

Đặc biệt tại Mỹ, nơi có đông đảo người Việt sinh sống, nhiều chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, bác sỹ, doanh nhân và nhà đầu tư người Việt đã đạt được những vị trí nhất định trong các lĩnh vực công nghệ, y tế, giáo dục, tài chính, sản xuất, truyền thông và kinh doanh quốc tế. Đây là nguồn lực có thể đóng góp thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đầu tư đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Ông Hùng Nguyễn cho rằng Nghị quyết 23 tạo cơ sở chính trị quan trọng và một định hướng rõ ràng hơn để cộng đồng người Việt tại Mỹ tham gia sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Việc xác định kiều bào là nguồn lực chiến lược và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới sẽ tạo thêm động lực để các cơ quan chức năng xây dựng chính sách mang tính thực chất, dài hạn và phù hợp với nhu cầu tham gia của kiều bào.

Tuy nhiên, theo ông, để nghị quyết đi vào cuộc sống, yêu cầu then chốt là sớm thể chế hóa các định hướng lớn thành cơ chế, chính sách và chương trình hành động cụ thể. Các chính sách cần bảo đảm tính thông thoáng, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận; đồng thời giảm bớt các rào cản thủ tục có thể làm giảm động lực tham gia của chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ông Hùng Nguyễn nhấn mạnh cần có các đầu mối kết nối chuyên nghiệp, hiệu quả giữa kiều bào với các bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Những đầu mối này không chỉ có vai trò cung cấp thông tin, mà cần chủ động tiếp nhận sáng kiến, kết nối nhu cầu hợp tác và hỗ trợ triển khai các dự án cụ thể.

Việt Nam có thể xây dựng các chương trình kết nối chuyên gia kiều bào theo lĩnh vực và theo địa phương; hình thành mạng lưới tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo; đồng thời thiết kế các cơ chế thu hút đầu tư, hợp tác nghiên cứu và phát triển thị trường phù hợp với điều kiện hoạt động của cộng đồng ở nước ngoài.

Một kỳ vọng khác của kiều bào là tinh thần đồng hành nêu trong nghị quyết cần được thể hiện bằng sự lắng nghe, tôn trọng và đối thoại cởi mở. Theo ông Hùng Nguyễn, để tạo dựng lòng tin lâu dài, cần tiếp tục thu hẹp khác biệt trong nhận thức và phương thức phối hợp giữa trong nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo ông, Nghị quyết 23 là một khởi đầu mới quan trọng, song hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc triển khai đồng bộ, kiên trì và nhất quán. Nếu các cơ chế mới thực sự tạo được niềm tin và điều kiện thuận lợi, cộng đồng người Việt tại Mỹ nói riêng và kiều bào trên toàn thế giới nói chung sẽ có thêm động lực để đóng góp lâu dài, hiệu quả và sâu rộng hơn cho quê hương, đất nước./.

Nghị quyết 23: Phát huy sức mạnh những “cầu nối giá trị” Với lợi thế về tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế, doanh nhân Việt Nam tại Pháp có thể trở thành những “cầu nối giá trị,” góp phần kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với Pháp.