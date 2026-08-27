Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” bị phạt 24 tháng tù

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Ngày 27/8, Tòa án nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hà bị cáo buộc gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả đã mua vé chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ tiền vé cho khán giả.

Do số lượng bị hại trong vụ án đông, cần phòng xử lớn, nên phiên tòa được tổ chức tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (tại ô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, đường Phạm Tu, phường Định Công, Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education (viết tắt là Công ty Ngọc Việt) do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty này là đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” với nội dung biểu diễn các ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.Ngày 22/12/2025, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Ngọc Việt tổ chức chương trình ca nhạc nêu trên, thời gian dự kiến biểu diễn là 20 giờ ngày 28/12/2025 tại Cung điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi chấp thuận, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả, quyền liên quan khi tổ chức chương trình.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật âm nhạc nên biết rõ quy định của pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật là phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện của các nhạc sỹ có sáng tác được sử dụng trong chương trình.

Tuy nhiên, Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện ký hợp đồng và không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, Hà đã sử dụng một phần số tiền trên để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó, dẫn đến việc không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng đối với Giám đốc âm nhạc của chương trình là ông Vũ Quang Trung và ban nhạc.

Do đó, ông Trung cùng các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia buổi biểu diễn.Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt bị đánh giá là đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả. Thậm chí, Hà vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14 giờ ngày 28/12/2025.

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà bị xác định là gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Việc này đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn hại tinh thần đối với khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và ca sỹ trong chương trình... nên cần thiết phải có bản án với mức hình phạt tương xứng, nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung./.

Hà Nội hoãn phiên xét xử Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” đến 27/8 Tại phiên tòa sáng 11/8, trong phần thủ tục, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

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