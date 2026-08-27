Công an xã Long Điền xác minh thông tin bị cướp tài sản đăng tải trên mạng xã hội là không có thật

Ngày 27/8, Công an xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với bà N.T.M.N (sinh năm 1996, cư trú tại xã Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 26/8, tài khoản Facebook cá nhân của bà N đã đăng tải nội dung cho rằng vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi di chuyển qua khu vực ngã ba Điện lạnh Sâm Khá, bà đã bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế cướp đi hai chiếc nhẫn. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bà N.T.M.N tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và làm việc với những người liên quan.

Qua làm việc, trước các tài liệu và chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, bà N.T.M.N đã thừa nhận toàn bộ sự việc bị cướp là do bà tự "dựng" lên. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà phát hiện làm mất chiếc nhẫn cưới nhưng không rõ ở đâu. Lo sợ chồng biết, bà đã nghĩ ra câu chuyện bị cướp để che giấu, sau đó kể lại cho chồng và đăng tải lên Facebook . Bà N thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức được việc này có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Không gian mạng không phải là nơi để tùy tiện dựng chuyện, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến cướp giật, gây án. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung do mình đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội./.