Triệt phá đường dây mua bán tinh dầu chứa Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa Etomidate, ngụy trang dưới dạng đầu Pod và thuốc lá điện tử, phân phối trên phạm vi cả nước.

Lực lượng chức năng đã triệu tập 47 đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật và phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này do Ngô Thị Trang, sinh năm 1990, thường trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Trang cấu kết với Hoàng Văn Khuê, sinh năm 1992 và vợ là Phạm Thị Nhàn, sinh năm 1993 cùng trú tại thành phố Hải Phòng để mua bán trái phép Etomidate ở thể rắn.

Sau khi được san chiết thành tinh dầu, số hàng trên được đưa về Việt Nam. Các đối tượng sau đó liên kết với Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 2000, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Ngọc Duy, sinh năm 1995, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1985, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình để tổ chức tiêu thụ cùng các dụng cụ sử dụng.

Nguyễn Thị Hoài tiếp tục phân công mạng lưới tiêu thụ gồm Bùi Lương Đại, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tuyên Quang; Đặng Văn Minh, sinh năm 1993 và Nguyễn Quang Linh, sinh năm 2000, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn; Đỗ Thị Huyền Trang, sinh năm 2003, trú tại thành phố Hải Phòng; Đỗ Văn Quang, sinh năm 1999, trú tại thành phố Hải Phòng, hiện ở phường Yên Sở, Hà Nội; Nguyễn Tuấn Hoàng, sinh năm 1993 và Đỗ Thị Lệ, sinh năm 1983 cùng trú tại phường Phúc Đồng, Hà Nội; Đào Đình Thiêm, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm này đã mua bán hàng trăm lít dung dịch chứa Etomidate, từ 20.000 đến 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ Pod, đầu đốt và phụ kiện. Sản phẩm được phân phối đến hàng nghìn người sử dụng thông qua mạng lưới tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Qua kiểm tra các tài khoản ngân hàng của những người liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động phạm pháp ước tính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 1/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm, gồm 4 địa điểm tại Hà Nội, 3 tại Quảng Ninh, 1 tại Bắc Ninh và một tại Lạng Sơn; đồng thời triệu tập 47 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng thu giữ 7 chai nhựa chứa dung dịch; 650 đầu hút bằng nhựa chứa tổng cộng 570 ml dung dịch; khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng và 1.150 máy hút cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan. Kết quả giám định sơ bộ xác định dung dịch thu giữ có chứa Etomidate. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo, Etomidate tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương. Người sử dụng có thể bị rối loạn nhận thức, mất khả năng kiểm soát hành vi, xuất hiện ảo giác, suy giảm trí nhớ và tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc sử dụng kéo dài có thể dẫn đến lệ thuộc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử Ngày 22/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công chuyên án liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.