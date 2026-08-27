Khởi động Hành trình tuần hoàn nhựa 2026: Kết nối chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo để khơi thông nguồn lực kinh tế xanh

Ngày 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện khởi động "Hành trình tuần hoàn nhựa 2026" do Unilever Việt Nam phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác công tư nhằm hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ba bên đã chính thức ký kết hợp tác đẩy mạnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và từng bước nhân rộng mô hình Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) trên địa bàn Thành phố . Đồng thời, Unilever Việt Nam cùng Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Anh và 8 Hiệp hội đã chính thức mở cổng đăng ký Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026" (PCIC 2026).

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ Hợp tác Phân loại rác tại nguồn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai hoạt động này cùng đặt trọng tâm vào những khâu quyết định khả năng vận hành của kinh tế tuần hoàn. Việc hợp tác phân loại tại nguồn tập trung vào việc bảo đảm chất thải rắn sinh hoạt sau khi được người dân phân loại có thể được thu gom và đưa vào tái chế phù hợp. Trong khi đó, cuộc thi PCIC 2026 tìm kiếm các giải pháp mới cho những vấn đề còn tồn tại trong phân loại, thu gom, tái chế, vật liệu và công nghệ, đồng thời tạo cơ hội để các giải pháp có tiềm năng được thử nghiệm và ứng dụng trong thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: "Để kinh tế tuần hoàn thực sự đi vào cuộc sống, không một chủ thể nào có thể thực hiện một cách riêng lẻ. Nhà nước có vai trò kiến tạo thể chế và môi trường chính sách; các nhà khoa học, viện nghiên cứu và trường đại học cung cấp tri thức, công nghệ và giải pháp; doanh nghiệp là lực lượng đưa các sáng kiến vào sản xuất, kinh doanh và thị trường; trong khi các nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo góp phần cung cấp nguồn lực để những ý tưởng có tiềm năng có thể phát triển và mở rộng quy mô".

Ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam đã có những tiến bộ trên thị trường tái chế trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn vật liệu sau sử dụng chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, chúng ta cần các sáng kiến công nghệ, đổi mới sáng tạo để tháo gỡ các điểm nghẽn này, từ đó cải thiện quy trình phân loại – thu gom – tái chế" . Bà cũng cam kết Unilever tiếp tục gia tăng tỷ lệ nhựa tái chế trong bao bì sản phẩm, góp phần tạo thêm nhu cầu cho vật liệu tái chế.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Biên bản ghi nhớ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Unilever Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn; nghiên cứu, thí điểm mô hình Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) tại khu dân cư, chợ truyền thống, trường học và các địa điểm phù hợp . Đáng chú ý, cách làm này đã được thử nghiệm thành công tại phường Tân Mỹ, nơi Trạm MRF được vận hành trên nền tảng số hóa, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình vật liệu tái chế . Sau hơn 3 tháng triển khai, Trạm đã thu hồi hơn 5,5 tấn vật liệu tái chế với hơn 700 lượt người dân tham gia.

Trạm đã thu hồi hơn 5,5 tấn vật liệu tái chế, với hơn 700 lượt người dân tham gia, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi PCIC 2026 là bước tiếp nối từ mùa giải năm 2024, khi chương trình thu hút hơn 350 dự án, ý tưởng và doanh nghiệp, kết nối hơn 500 cá nhân, tổ chức và quy tụ 42 chuyên gia đầu ngành . Điểm mới của năm 2026 là mở rộng nguồn tìm kiếm giải pháp đến các nhóm nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối các đội thi tiềm năng với doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng, chuyên gia kỹ thuật và nhà đầu tư phù hợp.

Việc đồng thời triển khai hợp tác phân loại và mở cổng đăng ký cuộc thi tại cùng một sự kiện cho thấy hướng tiếp cận toàn diện, gắn yêu cầu chính sách với cách tổ chức thực hiện tại địa phương và các giải pháp công nghệ mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn./.