Đội tuyển Nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam được tiếp sức trước ASIAD 2026

Trước thời điểm hai đội tuyển bóng đá Nữ và U23 Việt Nam tham gia tranh tài tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra vào tháng Chín tới, Herbalife Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" để động viên tinh thần các đội tuyển hướng đến thành tích cao trên chặng đường sắp tới.

Herbalife là đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021 và hiện đang tài trợ sản phẩm cho 144 cầu thủ thuộc các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife cũng phối hợp với VFF tổ chức nhiều khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao và thể chất, góp phần hỗ trợ các cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng và hướng tới thành tích cao tại các đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú thay mặt lãnh đạo VFF ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Đây là một trong những sự kiện thể thao lớn của châu lục, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh nên việc bóng đá Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị và thi đấu.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú bày tỏ kỳ vọng đội tuyển U23 và đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với sự tự tin, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất, phát huy tối đa năng lực để đạt được thành tích tốt nhất.

Tại ASIAD 2026, môn Bóng đá Nam diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Trong khi đó, môn Bóng đá Nữ diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10. Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, trong đó đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất đi tiếp với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất đi tiếp tại ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam nhấn mạnh chương trình nhằm tiếp thêm động lực, hỗ trợ các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham dự những giải đấu quan trọng tại đấu trường châu Á trong năm 2026.

"Việc đồng hành các đội tuyển thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife nhằm mang đến sự hỗ trợ và nguồn động viên cần thiết, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được thành tích xuất sắc," ông Nguyễn Thành Đạt chia sẻ,

Về phía các đội tuyển, ông Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của dinh dưỡng đối với các cầu thủ nữ đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.

“Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng đối với bóng đá Nữ. Sự đồng hành của Herbalife thể hiện sự quan tâm, động viên về mặt tinh thần đối với đội tuyển Nữ Việt Nam và sẽ là nguồn động lực để các cầu thủ có thể phát huy tối đa tiềm năng trên sân cỏ," huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ

​Hiện đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn đang tiếp tục tập luyện trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD. Các nữ tuyển thủ đang từng bước thích nghi với giáo án của huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc, chú trọng xây dựng nền tảng thể lực, tăng cường các bài tập đối kháng và từng bước triển khai những yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam đang trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 2026./.

ASIAD 2026: U23 Việt Nam 'dễ thở,' đội tuyển nữ vào bảng 'tử thần' Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" với sự góp mặt của Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong khi đội tuyển nữ nằm ở bảng "tử thần" cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.