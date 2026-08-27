Đội tuyển Việt Nam thống trị các giải thưởng cá nhân tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ ở ASEAN Cup 2026 bằng chiếc cúp vô địch khi đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận chung kết.

"Các chiến binh Sao vàng" đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thái Lan ở chung kết lượt đi và hòa kịch tính 2-2 trên sân vận động Mỹ Đình.

Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử đội tuyển Việt Nam bước lên bục vinh quang ở giải đấu cao nhất khu vực sau khi từng làm được điều này vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuỗi trận bất bại ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Không chỉ giành được chiếc cúp vàng tập thể, các cầu thủ Việt Nam cũng thống trị các danh hiệu cá nhân của giải đấu sau hành trình đáng nhớ.

Nguyễn Đình Bắc được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải đến chung kết.

Tại giải đấu năm nay, Đình Bắc đã để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng cùng lối chơi giàu năng lượng, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Ngoài giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc còn giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 khi cùng có được 5 bàn thắng như đồng đội Nguyễn Xuân Son.

Chân sút sinh năm 2004 có màn ra mắt ASEAN Cup bằng cú hat-trick trong trận thắng đậm Timor Leste 7-0 ở ngày mở màn giải đấu.

Tiếp đó, Nguyễn Đình Bắc có thêm cú đúp trong trận thắng 3-1 trước Campuchia ở trận đấu cuối bảng A.

Ban tổ chức trao danh hiệu Vua phá lưới cho Xuân Son và Đình Bắc. Cả 2 đều có 5 bàn thắng tại giải lần này. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son có 2 bàn thắng ở vòng bảng (ghi vào lưới Timor Leste và Indonesia), nhưng đã bùng nổ với 4 bàn thắng ở vòng knock-out.

Chân sút nhập tịch này đã ghi đến 3 bàn thắng ở hai lượt trận bán kết với đội tuyển Malaysia để đưa "các chiến binh Sao vàng" ghi tên vào chung kết.

Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp Xuân Son giành danh hiệu Vua phá lưới. Cách đây 2 năm, anh cũng đã làm được điều tương tự tại ASEAN Cup 2024.

Cùng với Đình Bắc và Xuân Son, thủ thành Việt kiều Lê Giang Patrik được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam-Slovakia có màn trình diễn xuất thần ở ASEAN Cup 2026.

Tại giải đấu năm nay, thủ thành Lê Giang Patrik đã tỏa sáng khi giữ sạch lưới 6 trong tổng số 8 trận của đội tuyển Việt Nam. Anh đã không ít lần cứu thua không tưởng, đặc biệt là ở hai trận chung kết với đối thủ Thái Lan để góp công lớn đưa đội nhà lên ngôi vô địch.

Trước Lê Giang Patrik, Nguyễn Đình Triệu của tuyển Việt Nam từng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại ASEAN Cup 2024.

Giải thưởng cá nhân duy nhất không thuộc về các cầu thủ Việt Nam là danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc. Giải thưởng này thuộc về chân sút Yotsakorn Burapha của đội tuyển Thái Lan.

Tiền đạo sinh năm 2005 đã ghi 3 pha lập công cho đội bóng xứ chùa Vàng. Anh cũng chính là người đã ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026./.

Quang Hải làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được ba chức vô địch Đông Nam Á sau khi cùng đội tuyển quốc gia đăng quang vào các năm 2018, 2024 và 2026.