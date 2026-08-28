Máy bay không người lái gây thiệt hại hàng chục triệu euro cho ngành hàng không Đức

Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR), trong năm 2025 đã ghi nhận 226 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khu vực các sân bay trên cả nước.

Trong số này, 116 vụ buộc 25 sân bay phải tạm ngừng hoạt động toàn phần hoặc một phần, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 60 triệu euro (69,2 triệu USD) cho ngành hàng không. DLR ước tính nếu tính cả các chi phí phát sinh do chậm chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và những tác động dây chuyền trong mạng lưới hàng không, tổng thiệt hại có thể lên tới 160 triệu euro./.

Viết Thành