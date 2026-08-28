Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Máy bay không người lái gây thiệt hại hàng chục triệu euro cho ngành hàng không Đức

Các vụ máy bay không người lái xuất hiện trái phép gần sân bay đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành hàng không Đức, gây gián đoạn hoạt động bay và làm phát sinh chi phí rất lớn.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Máy bay không người lái gây thiệt hại hàng chục triệu euro cho ngành hàng không Đức
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR), trong năm 2025 đã ghi nhận 226 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khu vực các sân bay trên cả nước.

Trong số này, 116 vụ buộc 25 sân bay phải tạm ngừng hoạt động toàn phần hoặc một phần, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 60 triệu euro (69,2 triệu USD) cho ngành hàng không. DLR ước tính nếu tính cả các chi phí phát sinh do chậm chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và những tác động dây chuyền trong mạng lưới hàng không, tổng thiệt hại có thể lên tới 160 triệu euro./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#UAV #hàng không #Đức #Chống UAV và an ninh hàng không #an ninh hàng không #chống UAV #Bức tường chống UAV

Podcast mới nhất