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Bắc Ninh hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của một thí sinh vi phạm quy chế

Liên quan vụ việc nghi vấn gian lận tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của một thí sinh do vi phạm Quy chế thi.

PV

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của một thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lương Tài do vi phạm Quy chế thi sau khi công bố kết quả Kỳ thi.

Theo đó, ngày 25/8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với thí sinh H.P.N sinh năm 2008.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh giao Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, thường trực của Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh kết quả thi của thí sinh theo quyết định.

Việc điều chỉnh kết quả cũng sẽ được thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy định.

Trước đó, vụ việc nghi vấn gian lận tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lương Tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo dư luận, thí sinh này bị nghi vấn được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với kết quả cao.

Ngay sau khi có phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an và các lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Thi tốt nghiệp THPT

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