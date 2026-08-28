"Chợ chuyển đổi số": Bản sắc và câu chuyện của chợ Đồng Xuân cùng bước vào môi trường số

Chiều 28/8, tại Chợ Đồng Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam, Thuế cơ sở 1 thành phố Hà Nội và Ngân hàng BIDV Hà Đông ra mắt mô hình "Chợ chuyển đổi số" chính thức đưa vào vận hành hệ thống giải pháp số phục vụ hoạt động kinh doanh của tiểu thương, quản lý khai thác chợ và hỗ trợ khách hàng, du khách.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Chiến dịch dLocals Hoàn Kiếm, nhằm ứng dụng công nghệ số để quảng bá giá trị văn hóa, thúc đẩy kinh tế số và đưa các sản phẩm, không gian thương mại cùng những câu chuyện đặc trưng của Hoàn Kiếm đến gần hơn với người dân và du khách.

Hình thành hệ sinh thái số cho chợ truyền thống

Được xây dựng từ năm 1889, trải qua 137 năm hình thành và phát triển, Chợ Đồng Xuân không chỉ là trung tâm giao thương lâu đời mà còn là một phần của lịch sử và văn hóa thương mại khu phố cổ Hà Nội. Năm 2026, ngôi chợ bước vào giai đoạn mới khi hiện diện trên môi trường số nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống.

Theo ban tổ chức, mô hình "Chợ chuyển đổi số" không nhằm thay thế phương thức kinh doanh truyền thống. Chính quyền đóng vai trò kết nối các đơn vị quản lý chợ, doanh nghiệp cung cấp giải pháp và cộng đồng tiểu thương nhằm bổ sung thêm công cụ, phương thức kinh doanh và khả năng tiếp cận khách hàng. Các giải pháp của mô hình hướng tới ba nhóm đối tượng gồm tiểu thương, doanh nghiệp quản lý khai thác chợ và khách hàng, du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình "Chợ chuyển đổi số". (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Đối với tiểu thương, mô hình hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt; chuẩn hóa quy trình đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử qua eTax Mobile; thực hiện sổ sách kế toán theo quy định mới. Các hộ kinh doanh cũng được đào tạo kỹ năng quảng bá sản phẩm và bán hàng trên nền tảng số.

Song song với chuyển đổi số là bảo đảm an toàn trên môi trường mạng, ngày 25/8, Công an Thành phố Hà Nội đã tập huấn cho tiểu thương về nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hướng dẫn bảo vệ tài khoản, dữ liệu và tài sản khi giao dịch trên không gian số. Qua đó, tiểu thương không chỉ được trang bị công cụ số mà còn có thêm kỹ năng để kinh doanh an toàn.

Đối với công tác quản lý, ứng dụng App Chợ được đưa vào sử dụng nhằm số hóa thông tin về tiểu thương, hộ kinh doanh, điểm bán và ngành hàng, đồng thời tạo thêm kênh trao đổi giữa đơn vị quản lý với các hộ kinh doanh.

Theo ban tổ chức, việc triển khai các giải pháp được thực hiện phù hợp với từng ngành hàng và mức độ sẵn sàng của từng hộ kinh doanh. Sau khi mô hình đi vào hoạt động, việc hỗ trợ tiểu thương tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng số sẽ tiếp tục được duy trì.

Đưa Chợ Đồng Xuân lên không gian số

Website giới thiệu Chợ Đồng Xuân được tích hợp chatbot AI song ngữ Việt - Anh, giúp người dân và du khách tìm hiểu thông tin về chợ, các ngành hàng và hoạt động mua sắm. Sơ đồ chợ cũng được cung cấp bằng mã QR để khách thuận tiện tra cứu.

Theo ban tổ chức, chuyển đổi số không chỉ là số hóa thông tin mà còn là cơ hội giới thiệu những câu chuyện về các gian hàng, ngành hàng và nét văn hóa giao thương của Chợ Đồng Xuân đến đông đảo công chúng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Các nền tảng số sẽ góp phần quảng bá sản phẩm, hình ảnh của chợ, đồng thời thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trực tiếp.

Ngay sau lễ ra mắt, chương trình Mega Livestream trên TikTok với chủ đề "Hoàn Kiếm vươn mình" diễn ra từ 15-18 giờ ngày 28/8 với sự tham gia của Đồng Xuân Art với các sản phẩm lưu niệm; Tuấn Hà Handicraft giới thiệu đồ thủ công, trang trí; Hòa Dũng với mặt hàng quần áo trung niên; Thời trang Bình Thủy giới thiệu thời trang nữ trung niên và Bảo Minh với các sản phẩm bánh, mứt, kẹo truyền thống.

App Chợ góp phần số hóa thông tin tiểu thương, hộ kinh doanh, điểm kinh doanh và ngành hàng, tăng cường kết nối giữa đơn vị quản lý, khai thác chợ với tiểu thương. (Ảnh: CTV)

Thông qua hoạt động này, các tiểu thương trực tiếp thực hành kỹ năng chuẩn hóa thông tin, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và trải nghiệm bán hàng trực tuyến.

Mô hình sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh có nhu cầu từng bước tiếp cận thương mại điện tử, nâng cao năng lực quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng trên môi trường số.

Chuyển đổi số nhưng vẫn giữ bản sắc chợ truyền thống

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, mục tiêu của mô hình không phải biến chợ Đồng Xuân thành một "chợ online." Công nghệ được sử dụng để bổ sung những tiện ích mới cho một không gian thương mại truyền thống: tiểu thương có thêm công cụ kinh doanh, đơn vị quản lý có thêm phương thức kết nối và quản lý, còn khách hàng, du khách có thêm trải nghiệm và kênh tiếp cận thông tin.

Tiểu thương Chợ Đồng Xuân được hướng dẫn tiếp cận các công cụ số, thanh toán không dùng tiền mặt và các phương thức kinh doanh trên nền tảng số. (Ảnh: CTV)

"Chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân không phải là thay thế phương thức kinh doanh truyền thống, càng không phải câu chuyện chính quyền đến để 'chuyển đổi' tiểu thương. Điều chúng tôi mong muốn là cùng doanh nghiệp quản lý chợ và các đối tác mở thêm công cụ, thêm kênh bán hàng, thêm khả năng kết nối khách hàng cho tiểu thương, đồng thời đưa những giá trị, bản sắc và câu chuyện của chợ Đồng Xuân cùng bước vào môi trường số," đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm thông tin thêm.

Việc ra mắt mô hình đánh dấu thời điểm hệ thống các giải pháp số chính thức đi vào vận hành, đồng thời mở ra giai đoạn tiếp theo tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng, hỗ trợ ngày càng nhiều tiểu thương khai thác các công cụ số và tiếp tục làm phong phú trải nghiệm số gắn với Chợ Đồng Xuân.

Từ một ngôi chợ hình thành từ năm 1889 đến một không gian hiện diện trên môi trường số, mục tiêu của mô hình không chỉ là đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn mà còn lan tỏa những câu chuyện, giá trị văn hóa của chợ Đồng Xuân, qua đó thu hút thêm người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm./.

Chuyển đổi số - nền tảng cho tăng trưởng kinh tế mới của Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy "ứng dụng công nghệ" sang "quản trị bằng dữ liệu," tạo tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.