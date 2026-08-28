Số người thiệt mạng do thảm họa lũ quét Nepal-Trung Quốc tăng lên hơn 470 người

Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10h sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam) số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên 469 người.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận có 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng ở hai nước lên ít nhất 472 người.

Thông báo cho biết hiện có hơn 1.400 người đang mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/8 cho biết 90 công dân nước này vẫn đang mất tích sau trận lũ quét.

Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 28/8, lực lượng cứu hộ đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt tại Tây Tạng sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Tính đến sáng cùng ngày, 499 người dân địa phương cùng 555 du khách đã được đưa ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực. Ngày 27/8, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết đã triển khai vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV) để hỗ trợ công tác cứu hộ tại khu vực bị sạt lở đất thuộc khu tự trị Tây Tạng, nằm ở biên giới Trung Quốc-Nepal.

Tính đến 17h giờ địa phương (tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam), CNSA đã cung cấp 5 hình ảnh chụp trước thảm họa và 10 hình ảnh chụp sau thảm họa cho các cơ quan ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai có liên quan, qua đó hỗ trợ kịp thời và hiệu quả bằng dữ liệu vệ tinh cho công tác đánh giá và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ít nhất 472 người đã thiệt mạng và hơn 1400 người mất tích sau thảm họa lũ quét và sạt lở ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 26/8/2026. Trong ảnh: Khu vực bị tàn phá do thảm họa lũ quét và sạt lở ở Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, 1 thiết bị bay không người lái cỡ lớn mang tên Wing Loong đã cất cánh từ tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) lân cận và bay đến khu vực gặp nạn vào sáng cùng ngày. Được trang bị camera độ nét cao để trinh sát toàn diện khu vực, chiếc thiết bị bay không người lái này còn mang theo các trạm phát sóng di động của 3 nhà mạng viễn thông lớn tại Trung Quốc cùng hệ thống liên lạc vệ tinh nhằm hỗ trợ công tác thông tin liên lạc khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ cũng sử dụng các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ camera độ nét cao, các thiết bị bay không người lái này có thể hỗ trợ xây dựng mô hình 3D thực tế của khu vực bị sạt lở, cung cấp dữ liệu giúp trung tâm chỉ huy cứu hộ nắm bắt tình hình tổng thể và xác định các khu vực tìm kiếm ưu tiên. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn sử dụng thiết bị chụp ảnh nhiệt gắn trên thiết bị bay không người lái để phát hiện tín hiệu nguồn nhiệt từ cơ thể người, giúp xác định vị trí của những người mất tích tại các khu vực có nhiều cây cối rậm rạp hoặc bị bùn đất bao phủ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ (IFRC) đã phát động quyên góp khẩn cấp 31 triệu USD để ứng phó với tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng trên, một ngày sau khi giải ngân 1 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 1,2 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động cứu mạng khẩn cấp ban đầu. Khoản tiền 31 triệu USD để giúp trang trải chi phí ứng phó khẩn cấp với thảm họa, cũng như hỗ trợ quá trình phục hồi trong trung và dài hạn trong vòng 2 năm tới.

Số tiền quyên góp được sẽ hỗ trợ hoạt động ứng phó của Hội Chữ thập đỏ Nepal tại địa phương, bao gồm cung cấp nơi trú ẩn, hỗ trợ tiền mặt, vật dụng cứu trợ gia đình, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội, cũng như khôi phục kết nối gia đình. Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều ngôi làng tại đây đã bị cuốn trôi hoàn toàn, những cộng đồng bị mất nhà cửa và sinh kế sẽ cần sự hỗ trợ lâu dài trong quá trình phục hồi và tái thiết.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cũng cho biết đã dành 10 triệu USD để cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng vì lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hơn 17.000 trẻ em tại Nepal đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp sau thảm họa này. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết những trẻ em sống sót sau lũ lụt hiện đang đối mặt với nguy cơ gia tăng về dịch bệnh, suy dinh dưỡng và bạo lực.

Thiên tai ập đến chiều 26/8 sau khi một khối sông băng sụp đổ, kéo theo dòng bùn, đất đá và nước tràn xuống khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc. Lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt vẫn hiện hữu do nước bị ứ đọng bởi những mảnh vỡ lớn đang chặn ngang thung lũng.

Ngày 27/8, giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng "một hồ nước nhân tạo" hình thành sau vụ sạt lở đất tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang đối mặt với "nguy cơ cao bị vỡ và xả nước lũ về hạ lưu."

Thông tin tối 27/8 cho biết dự báo lượng nước đổ vào hồ có thể đạt khoảng 3 triệu m3 trong ba ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ. Điều này có thể khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và gây thêm thiệt hại cho một số khu vực ở hạ nguồn./.

Thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 392 người, với một số ngôi làng bị quét bay trong khi các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét.

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