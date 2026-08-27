Nhật Bản chi gần 1 tỷ USD hỗ trợ phục hồi sau động đất ở Kumamoto

Chính phủ Nhật Bản ngày 27/8 quyết định triển khai các biện pháp hỗ trợ phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại tỉnh Kumamoto hồi tháng trước, trong đó có chương trình hỗ trợ chi phí du lịch trên Kyushu - một trong 4 hòn đảo chính nằm ở phía Nam nước này.

Các biện pháp này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống cũng như khôi phục hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Chính phủ Nhật Bản về ứng phó với thiên tai. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ một phần chi phí lưu trú và các tour du lịch tại cả 7 tỉnh trên đảo Kyushu nhằm khôi phục nhu cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế các địa phương bị ảnh hưởng.

Dự kiến, mức hỗ trợ tối đa là 60% chi phí lưu trú tại hai tỉnh Kumamoto và Kagoshima, trong khi 5 tỉnh còn lại được hỗ trợ tối đa 50%.

Chính phủ cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp thu hút du khách nhằm khắc phục tình trạng ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi thông tin về thiên tai.

Trước khi chương trình giảm giá du lịch được triển khai, chính phủ sẽ hỗ trợ tỉnh Kumamoto sớm khôi phục nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng.

Ngoài hỗ trợ du lịch, gói biện pháp của Chính phủ còn dành kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng ở địa phương, bao gồm xây dựng lại nhà ở cùng với nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, chính phủ sẽ hỗ trợ 75% chi phí khôi phục nhà máy, cửa hàng và máy móc sản xuất; đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí đối với những doanh nghiệp từng nhiều lần chịu ảnh hưởng của động đất và lũ lụt.

Theo kế hoạch, ngày 28/8, Chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua việc sử dụng 147,8 tỷ yen (927 triệu USD) từ nguồn dự phòng ngân sách tài khóa 2026 để thực hiện gói hỗ trợ nói trên./.

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