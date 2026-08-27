Thủ tướng Trung Quốc chỉ đạo cứu hộ tại vùng thảm họa ở Tây Tạng

Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày.

Đi cùng ông là đoàn quan chức cấp cao các cơ quan liên quan đến vùng bị thiên tai.

Thiên tai xảy ra chiều 26/8 sau khi một khối sông băng sụp đổ, kéo theo dòng bùn, đất đá và nước lớn đổ xuống khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal.

Theo những thông tin cập nhật đến tối 27/8, thảm họa đã làm ít nhất 353 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài và người hành hương.

Những người mất tích đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có 179 công dân Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 51 người Malaysia, 35 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.

Trung Quốc cũng cho biết gần 100 công dân nước này vẫn mất tích tại phía Nepal và Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp với phía Nepal để xác minh thông tin.

Các đội cứu hộ hai nước đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích và sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá, cầu cống bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở.

Cũng trong ngày 27/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, cứu hộ công dân Hàn Quốc mất tích và mắc kẹt tại Nepal, đồng thời yêu cầu rà soát khả năng còn công dân Hàn Quốc bị ảnh hưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp khẩn về tình hình công dân Hàn Quốc bị ảnh hưởng do lũ lụt tại Nepal, tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Tổng thống Lee nhấn mạnh cần huy động tối đa các nguồn lực sẵn có để bảo đảm an toàn và tính mạng của công dân.

Theo Tổng thống Lee, 19 công dân Hàn Quốc đang trong tình trạng mất liên lạc hoặc bị cô lập. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal, đội phản ứng nhanh và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nepal để triển khai các nguồn lực cần thiết cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã cử đội phản ứng nhanh liên ngành gồm 11 người tới Nepal để hỗ trợ cứu hộ và bảo hộ công dân. Tổng thống Lee Jae Myung cũng yêu cầu xem xét các biện pháp hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai cho Nepal./.

Trung Quốc: 265 người mất tích sau vụ lở đất tại cửa khẩu ở Tây Tạng Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại cửa khẩu giữa Trung Quốc và Nepal thuộc khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc).