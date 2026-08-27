Triều Tiên cảnh báo phản ứng trước thương vụ vũ khí Mỹ-Hàn

Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc, cho rằng động thái này tạo ra “mối đe dọa mới” đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 27/8, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho Hàn Quốc, cùng với kế hoạch hỗ trợ các hoạt động khác cho thấy Washington tiếp tục duy trì chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/8 phê duyệt sơ bộ thương vụ trị giá khoảng 125 triệu USD, gồm 103 tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Block II cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng trong năm nay, Mỹ đã phê duyệt bán cho Hàn Quốc nhiều loại vũ khí hiện đại, qua đó thúc đẩy năng lực quân sự của Seoul. Bình Nhưỡng cảnh báo việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực.

Triều Tiên tuyên bố phản ứng trước các hành động này, đồng thời cho rằng Mỹ đang tiếp tục mở rộng các mối đe dọa đối với Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng cũng phản đối kế hoạch của Mỹ tài trợ cho các hoạt động khác liên quan tới nước này.

Điểm đáng chú ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng thúc đẩy tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong khi Bình Nhưỡng chưa có phản hồi tích cực. Triều Tiên thời gian gần đây tiếp tục chỉ trích hợp tác quân sự Mỹ-Hàn và các hoạt động tăng cường năng lực quốc phòng của Seoul./.

Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa AIM-9X trị giá 125 triệu USD cho Hàn Quốc Mỹ thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 125 triệu USD bán cho Hàn Quốc 103 tên lửa không đối không AIM-9X cùng thiết bị liên quan, song thỏa thuận vẫn cần Quốc hội Mỹ xem xét.