Thế hệ trẻ đang phải gánh hậu quả nặng nề cho một Trái Đất nóng lên

Biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ khiến hơn 550 triệu trẻ em trên thế giới phải trải qua ít nhất thêm 1 tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm, cho thấy thế hệ trẻ đang phải gánh chịu những tác động ngày càng rõ nét của tình trạng Trái Đất ấm lên.

Đây là kết quả một nghiên cứu quốc tế do Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) của Bỉ chủ trì, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Đông Phần Lan, được công bố ngày 27/8.

Theo nghiên cứu, khoảng 43% trẻ em từ 9 tuổi trở xuống hiện phải đối mặt với thêm ít nhất 30 ngày căng thẳng nhiệt (heat stress) mỗi năm do tác động của biến đổi khí hậu.

Con số này tương đương khoảng 560 triệu trẻ em trên toàn cầu. Trong khi đó, khoảng 190 triệu người trong độ tuổi từ 60-69 cũng phải chịu mức gia tăng phơi nhiễm nhiệt tương tự.

Nghiên cứu tập trung vào hiện tượng nắng nóng đi kèm độ ẩm cao, được xem là đặc biệt nguy hiểm bởi độ ẩm làm giảm khả năng giải nhiệt tự nhiên của cơ thể thông qua quá trình tiết mồ hôi.

Trẻ em là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng nắng nóng cực đoan. Cơ thể trẻ có xu hướng hấp thụ nhiệt nhanh hơn, trong khi khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hiệu quả bằng người trưởng thành.

Nhiệt độ quá cao có thể gây mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt. Việc tiếp xúc kéo dài với nắng nóng cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển nhận thức.

Theo các nhà nghiên cứu, mức gia tăng mạnh nhất về số ngày nắng nóng ẩm đang tập trung tại các khu vực nhiệt đới và những quốc gia có thu nhập thấp, nơi có cơ cấu dân số trẻ. Nam Á, Đông Nam Á và Tây Phi hiện là những khu vực có số lượng lớn trẻ em phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt nguy hiểm.

Giáo sư Annalisa Savaresi, đồng tác giả nghiên cứu, cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ rệt và nghiêm trọng, trong khi trẻ em và các thế hệ tương lai là những nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương nếu không có các biện pháp ứng phó mạnh mẽ.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi cắt giảm mạnh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch nhằm hạn chế đà nóng lên toàn cầu theo mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển để thích ứng với những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng./.

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