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Cảnh sát Pháp bắt giữ tài xế vụ đâm xe vào đám đông ở Caen

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ tài xế 26 tuổi sau vụ đâm xe vào đám đông tại Caen khiến 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương; công tố viên cho rằng vụ việc dường như không có động cơ khủng bố.

Bích Liên

Ngày 27/8, cảnh sát Pháp đã bắt giữ người tài xế cố ý lái xe ôtô lao vào đám đông khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo cảnh sát, các nạn nhân đều là nam giới mang quốc tịch Pháp, Ai Cập, Bangladesh và Sudan.

Tài xế 26 tuổi được xác định là người Nga đến từ vùng Chechnya thuộc Bắc Caucasus, nơi chủ yếu là người Hồi giáo. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, song bị lực lượng an ninh bắt giữ tại cảng Ouistreham lân cận, sau một chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Tỉnh trưởng Calvados, ông David Claviere cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài một quán bar tại thành phố Caen, tỉnh Calvados, thuộc vùng Normandy (Tây Bắc nước Pháp), vào tối 26/8.

Sau một cuộc cãi vã, nghi phạm quay lại cùng chiếc xe của mình, lao vào làn đường dành cho xe buýt trước nhà ga Caen và chủ ý đâm vào những người đã cãi nhau với mình lúc trước cùng những người khác đang đứng chờ xe buýt.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo mình là nạn nhân của bạo lực tại sân ga trước khi xảy ra vụ việc.

Văn phòng công tố Caen cho biết "dường như... không có động cơ khủng bố." Tuy nhiên, cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu.

Theo các nhà chức trách, nghi phạm cư trú hợp pháp tại Pháp, không nằm trong diện theo dõi của các cơ quan tình báo và chưa từng bị kết án hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)
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