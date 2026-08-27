Mỹ ấn định thời điểm xét xử nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11/9

Giới chức Mỹ cho biết Khalid Sheikh Mohammed, đối tượng bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 6/2028.

Theo người phát ngôn của tòa án quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo (Cuba), phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 5/6/2028.

Mohammed cùng 3 bị cáo khác gồm Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi và Ali Abdul Aziz Ali sẽ bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến vụ khủng bố 11/9.

Thẩm phán tòa án quân sự Mỹ, ông Michael Schrama ngày 26/8 đã ấn định thời điểm xét xử sau khi bác đề nghị của công tố viên mở phiên tòa vào đầu năm 2027. Thẩm phán cho rằng cần thêm thời gian giải quyết các vấn đề về chứng cứ và thủ tục trước khi xét xử.

Mohammed bị lực lượng Mỹ bắt tại Pakistan vào tháng 3/2003. Sau 3 năm bị giam giữ tại các nhà tù bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đối tượng được chuyển đến nhà tù quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo năm 2006./.

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng quyết định trên sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư vào Syria, qua đó hỗ trợ ổn định chính trị và kinh tế của quốc gia Trung Đông này.