Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ ấn định thời điểm xét xử nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11/9

Khalid Sheikh Mohammed cùng 3 bị cáo khác gồm Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi và Ali Abdul Aziz Ali sẽ bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến vụ khủng bố 11/9.

Nguyễn Hà
Máy bay thương mại số 175 của Hãng hàng không United Airlines tiếp cận Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York (Mỹ), sau khi tòa tháp phía Bắc bị tấn công khủng bố, ngày 11/9/2001. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay thương mại số 175 của Hãng hàng không United Airlines tiếp cận Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York (Mỹ), sau khi tòa tháp phía Bắc bị tấn công khủng bố, ngày 11/9/2001. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ cho biết Khalid Sheikh Mohammed, đối tượng bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 6/2028.

Theo người phát ngôn của tòa án quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo (Cuba), phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 5/6/2028.

Mohammed cùng 3 bị cáo khác gồm Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi và Ali Abdul Aziz Ali sẽ bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến vụ khủng bố 11/9.

Thẩm phán tòa án quân sự Mỹ, ông Michael Schrama ngày 26/8 đã ấn định thời điểm xét xử sau khi bác đề nghị của công tố viên mở phiên tòa vào đầu năm 2027. Thẩm phán cho rằng cần thêm thời gian giải quyết các vấn đề về chứng cứ và thủ tục trước khi xét xử.

Mohammed bị lực lượng Mỹ bắt tại Pakistan vào tháng 3/2003. Sau 3 năm bị giam giữ tại các nhà tù bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đối tượng được chuyển đến nhà tù quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vụ khủng bố 11/9 Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Vụ tấn công khủng bố 11/9

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hoàn thuế quan vượt thu, ngân sách Mỹ chịu sức ép

Các khoản hoàn thuế quan, nhất từ chính sách thuế IEEPA, đã khiến nguồn thu thuế quan ròng của Mỹ sụt giảm mạnh, trong khi chính sách thuế liên tục thay đổi gây bất ổn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.