Canada miễn thuế đối ứng với thủy sản nhập khẩu từ Mỹ

Canada đã đưa các mặt hàng cá và thủy sản nhập khẩu từ Mỹ ra khỏi danh sách hàng hóa chịu thuế đối ứng, động thái nhằm giúp ngành thủy sản nước này tránh chịu thêm sức ép từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trên mạng xã hội X ngày 26/8, Bộ trưởng Thủy sản Canada Joanne Thompson cho biết: “Canada đã điều chỉnh có chọn lọc để bảo vệ nền kinh tế, trong đó loại các sản phẩm cá và thủy sản (của Mỹ) khỏi danh sách chịu thuế đối ứng, bởi đây là ngành kinh tế quan trọng đối với các vùng ven biển của Canada.”

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ hôm 21/8 vừa qua. Hai bên đổ lỗi cho nhau về thất bại này, cho rằng đối phương đưa ra những thay đổi vào phút chót và những yêu cầu không thể chấp nhận.

Ngày 22/8, Mỹ bắt đầu áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD nhập khẩu từ Canada. Đến ngày 25/8, Canada áp mức thuế đối ứng lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 20 tỷ USD từ Mỹ, tập trung vào các mặt hàng thép, sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và đồ điện tử.

Sau đó, ngày 26/8, Bộ Tài chính Canada thông báo Chính phủ quyết định điều chỉnh danh sách hàng hóa chịu thuế đối ứng sau khi xem xét ý kiến của các bên, nhằm hạn chế tác động tiêu cực rộng hơn đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, bộ này lưu ý Canada vẫn duy trì nguyên tắc đáp trả tương ứng về mức thuế và giá trị hàng hóa./.

Mỹ cân nhắc các biện pháp thương mại bổ sung sau động thái trả đũa của Canada Washington đang xem xét các biện pháp thương mại bổ sung sau khi Canada tuyên bố áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.