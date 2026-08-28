Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với lũ tại hồ chắn dòng ở biên giới với Nepal

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 27/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cấp độ IV - mức thấp nhất trong hệ thống cứu trợ thiên tai 4 cấp của nước này.

Bộ cảnh báo hồ chắn dòng hình thành sau vụ sạt lở đất tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang đối mặt với nguy cơ cao bị vỡ và gây lũ quét về phía hạ lưu.

Hồ chắn dòng nói trên hình thành gần nơi hợp lưu giữa sông Chhochen Khola của Nepal và sông Purepu Tsangpo của Trung Quốc, sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng bắt đầu tại Nepal vào sáng 26/8.

Vụ sạt lở đã gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long (Gyirong) thuộc huyện Cát Long, thành phố Shigatse, Khu tự trị Tây Tạng.

Thông cáo báo chí của Bộ trên cho biết tính đến sáng 27/8, ước tính hồ đã tích được khoảng 2 triệu m3 nước.

Nguy cơ vỡ hồ rất cao do các dự báo cho thấy sẽ có thêm khoảng 3 triệu m3 nước đổ vào hồ trong 3 ngày tới. Tình trạng này có thể gây thêm thiệt hại cho các khu vực bao gồm Cửa khẩu Cát Long và những nơi khác ở hạ lưu.

Bộ đã yêu cầu cơ quan thủy lợi Tây Tạng theo dõi sát sao hồ chắn dòng và tình hình mưa, tăng cường công tác dự báo và đánh giá rủi ro, đồng thời xác định chính xác các cộng đồng dân cư nằm trên đường đi tiềm năng của dòng lũ nếu hồ bị vỡ. Bên cạnh việc đưa ra cảnh báo rủi ro kịp thời, chính quyền cần sơ tán sớm người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, một đội giám sát thủy văn khẩn cấp đang theo dõi sát sao tình hình tại hiện trường. Bộ này đã cử một nhóm chuyên gia đến huyện Cát Long để hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp.

Trong một thông cáo báo chí khác, Bộ trên cho biết đang sử dụng công nghệ viễn thám vệ tinh và các công cụ giám sát khác để kiểm tra thêm các con sông gần khu vực xảy ra sạt lở nhằm phát hiện các hồ chắn dòng mới có thể hình thành, đồng thời đảm bảo các cảnh báo rủi ro được chuyển đến chính quyền địa phương tại thực địa một cách kịp thời./.

Ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân sạt lở và băng tan gây lũ lụt tại Nepal Hình ảnh chụp ngày 27/8 cho thấy không chỉ một phần sông băng ở đỉnh Langtang Lirung, gần biên giới khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, bị sụt lở mà một khối đá nền lớn trên sườn núi cũng bị phá vỡ.