Thời tiết ngày 28/8: Miền Bắc mưa dông, miền Trung ngày nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/8, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với tình hình mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong ngày và đêm 28/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 28/8, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), từ Khánh Hoà đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 29/8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hoà đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Hà Nội: Các điểm úng ngập xuất hiện trong mưa lớn và rút nhanh khi tạnh Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất với cơn mưa tối 27/8.