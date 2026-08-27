Mưa lớn gây úng ngập cục bộ, giao thông khó khăn tại Hà Nội

Chiều tối 27/8, cơn mưa lớn xuất hiện đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Dòng người và phương tiện di chuyển chậm qua những đoạn đường ngập nước, giao thông tại một số khu vực trở nên khó khăn.

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ 30 phút, mây đen kéo đến, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Hà Nội. Đúng vào thời điểm người dân kết thúc giờ làm việc, học sinh tan học, lượng phương tiện đổ ra đường tăng cao, trong khi nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng nước dâng nhanh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết đến khoảng 17 giờ 40 phút, một số khu vực nội thành có lượng mưa tương đối lớn, thậm chí có nơi mưa vượt ngưỡng 100mm như: Phú Diễn 111mm, Đại Mỗ 114mm, Tây Mỗ 129mm, Cầu Giấy 95mm, Xuân Đỉnh 92mm...

Tại một số khu vực trũng thấp, mặt đường nhanh chóng bị ngập nước như: Phạm Hùng gần nút giao Mai Dịch, Phạm Văn Đồng đoạn trước Công viên Hòa Bình, Lê Quang Đạo đoạn trước Sân vận động Mỹ Đình; Đội Cấn, Nguyễn Văn Cừ, Doãn Kế Thiện, Hoa Bằng, Phạm Văn Bạch, Hoàng Quốc Việt...

Di chuyển trên đường Hoàng Quốc Việt, anh Nguyễn Mạnh Hòa (trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết, nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, nối đuôi nhau di chuyển qua những đoạn ngập. Không ít phương tiện phải dừng lại quan sát, lựa chọn vị trí nước nông để đi qua, khiến dòng xe càng trở nên ùn ứ.

Bên cạnh đó, trên các tuyến phố có lưu lượng giao thông lớn như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ...tình trạng ùn tắc diễn ra cục bộ. Tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa cùng tiếng mưa tạo nên một khung cảnh khá căng thẳng trong giờ cao điểm. Nhiều ôtô di chuyển chậm, trong khi xe máy phải lách qua những đoạn đường ngập, khiến tốc độ lưu thông giảm đáng kể.

Trước diễn biến mưa lớn, các đơn vị chức năng đã khuyến cáo người dân hạn chế đi vào những khu vực ngập sâu, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và không cố điều khiển phương tiện qua các vị trí nước dâng cao khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với người điều khiển xe máy, việc giữ khoảng cách, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là hết sức cần thiết. Khi xe bị chết máy, người dân cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, tránh dừng lâu giữa lòng đường gây cản trở giao thông.

Giao thông hỗn loạn do mưa lớn và nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thực tế cho thấy, những cơn mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn, nhất là khi xuất hiện đúng vào giờ cao điểm, vẫn là thách thức lớn đối với giao thông Thủ đô. Chỉ cần một số điểm xảy ra úng ngập cục bộ, tốc độ lưu thông trên các tuyến đường kết nối đã có thể bị ảnh hưởng, tạo hiệu ứng ùn tắc dây chuyền trên các tuyến đường.

Theo đó, cùng với việc vận hành hiệu quả hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nhanh các điểm úng ngập, việc người dân chủ động cập nhật tình hình thời tiết, tình trạng giao thông để lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp cũng góp phần giảm áp lực cho đường phố trong những thời điểm mưa lớn.

Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, khi mưa giảm, nước tại một số khu vực bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn còn di chuyển chậm do lượng phương tiện đông và ảnh hưởng của tình trạng ngập úng trước đó. Vì vậy, việc chủ động triển khai các giải pháp tiêu thoát nước, cảnh báo sớm và tổ chức giao thông linh hoạt là yêu cầu cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất những khó khăn cho người dân./.

Mưa dông cuối giờ chiều gây áp lực giao thông khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội Mưa dông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8, nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, ùn tắc, giao thông khó khăn khiến người dân vất vả trên đường về nhà.