Đồng Nai: Nhà thầu giá thấp hơn bị loại, Thành Tâm trúng gói thầu 32,65 tỷ đồng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu trị giá 32,65 tỷ đồng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Hưng-Long Bình, xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai, dù có nhà thầu chào giá thấp hơn khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Đáng chú ý, trước đó, Công ty Thành Tâm từng bị người dân phản ánh về tình trạng thi công chậm, kéo dài nhiều năm tại một công trình giao thông chỉ dài 1,6km; vụ việc hiện được Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, làm rõ.

Nhà thầu giá thấp không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Phòng Kinh tế xã Bình Tân đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Thi công xây dựng và thiết bị”, thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Hưng-Long Bình, đoạn từ Km0+00 đến Km2+220, đoạn từ ĐT.741 đến Trường Mẫu giáo Long Hưng.

Giá gói thầu được phê duyệt là hơn 33,1 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2027. Gói thầu được tổ chức lựa chọn theo hình thức một giai đoạn, một túi hồ sơ; hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 360 ngày.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, có 4 nhà thầu/liên danh tham dự; trong đó, Liên danh đường Long Hưng-Long Bình chào giá hơn 31,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1,2 tỷ đồng so với giá dự thầu là hơn 32,65 tỷ đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm.

Tuy nhiên, Liên danh đường Long Hưng-Long Bình không được lựa chọn với lý do “nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.” Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 32,65 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 192/BC-CLBP ngày 13/8/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Liên danh đường Long Hưng-Long Bình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm đều được đánh giá đạt.

Tuy nhiên, đến bước đánh giá về kỹ thuật, Liên danh đường Long Hưng-Long Bình bị đánh giá không đạt, trong khi Công ty Thành Tâm được đánh giá đạt.

Báo cáo đánh giá nêu một số nội dung trong hồ sơ của Liên danh đường Long Hưng-Long Bình chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể, nhà thầu được xác định không thuyết minh công tác đo đạc, định vị kết cấu trước khi thi công; không thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phá dỡ kết cấu cầu cống 80x80 hiện hữu; không thuyết minh công tác đào hố móng trụ BTLT và một số nội dung khác liên quan đến biện pháp tổ chức thi công.

Sau khi đánh giá, chỉ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm được xác định đạt yêu cầu về kỹ thuật. Tổ chuyên gia đề nghị xếp Công ty Thành Tâm ở vị trí thứ nhất để thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định.

Như vậy, việc nhà thầu có giá chào thấp hơn không được lựa chọn xuất phát từ kết quả đánh giá kỹ thuật, chứ không chỉ căn cứ vào giá dự thầu. Theo hồ sơ, các nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trước khi được xem xét, xếp hạng về tài chính.

Nhà thầu tập kết nhiều cống bê tông đúc sẵn dọc tuyến ĐH. Long Hưng-Long Bình để phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Từng bị phản ánh thi công công trình kéo dài

Đáng chú ý, trước khi được lựa chọn thực hiện gói thầu hơn 32,65 tỷ đồng nói trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm từng là đơn vị thi công tuyến đường vào Khu công nghiệp Long Tân, dài gần 1,6km, rộng 32m, điểm đầu tại ĐT.741 và điểm cuối là ranh dự án Khu công nghiệp Long Tân.

Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt đầu tư ngày 30/1/2021. Thời gian thi công từ năm 2021-2024, với tổng giá trị dự toán khoảng 85 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 51 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm là đơn vị thi công.

Theo phản ánh của người dân, sau khoảng 5 năm triển khai, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành. Nhiều thời điểm công trình thi công cầm chừng rồi ngưng, khiến người dân phải sống trong cảnh bụi bặm vào mùa khô, sình lầy khi trời mưa; việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân hai bên tuyến đường bị ảnh hưởng.

Ông Vũ Văn Thắng, người dân sinh sống tại khu vực này, cho biết tuyến đường được triển khai khoảng 5 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Theo ông, có thời điểm mỗi năm công trình chỉ thi công vài tháng rồi dừng, khiến người dân phải chịu cảnh bụi bặm, sình lầy kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Vui, Trưởng thôn Tân Hiệp 2, cho biết công trình sau nhiều năm vẫn ngổn ngang đất, đá; tình trạng ao tù, nước đọng, bụi bẩn gây ảnh hưởng đến cuộc sống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số hộ dân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do việc đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 27/8/2026, tuyến đường này vẫn đang được thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Mặt đường còn dang dở, chưa được hoàn thiện đồng bộ… tiếp tục ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đây là công trình khác với gói thầu Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Hưng-Long Bình đang được Công ty Thành Tâm thực hiện. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp từng bị phản ánh về tiến độ thi công tại một dự án giao thông trước đó là thông tin đáng lưu ý khi đánh giá khả năng tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ của nhà thầu tại dự án mới.

Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân yêu cầu chủ đầu tư báo cáo

Liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Hưng-Long Bình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, rà soát cụ thể, khách quan trên cơ sở hồ sơ và các quy định hiện hành.

Tuyến đường vẫn đang được thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, mặt đường còn dang dở, chưa được hoàn thiện đồng bộ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân cho biết sẽ yêu cầu Phòng Kinh tế xã, là chủ đầu tư, báo cáo cụ thể về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các nội dung liên quan đến việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Thành Tâm được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá hơn 32,65 tỷ đồng, trong khi có nhà thầu chào giá thấp hơn khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng không được lựa chọn.

Việc một nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là căn cứ để không được lựa chọn theo kết quả đánh giá hồ sơ. Tuy nhiên, trong bối cảnh gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công, việc làm rõ các tiêu chí kỹ thuật, quá trình đánh giá hồ sơ cũng như năng lực tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ của nhà thầu trúng thầu là những nội dung cần được quan tâm, giám sát trong quá trình thực hiện dự án.

Đặc biệt, với thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt là 360 ngày, việc kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình và trách nhiệm của nhà thầu cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực./.



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