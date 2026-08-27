Quảng Ninh: Khu Công nghiệp Đông Triều hướng đến vị thế trung tâm công nghiệp miền Bắc

Ngày 27/8, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Triều tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.

Với quy mô 116,92 ha, tổng vốn đầu tư 1.515,2 tỷ đồng, Khu công nghiệp Đông Triều được định vị là cửa ngõ công nghiệp kết nối Việt Nam với Trung Quốc và thế giới, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lễ khởi công diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Là địa phương duy nhất tại miền Bắc hội tụ đồng thời cảng biển nước sâu quốc tế, cửa khẩu quốc tế giáp Trung Quốc, sân bay quốc tế Vân Đồn và mạng lưới cao tốc hiện đại, Quảng Ninh giữ vai trò kết nối then chốt giữa thị trường nội địa và các tuyến thương mại quốc tế. Năm 2025, tỉnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP (11,89%), GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD.

Về lợi thế kết nối liên vùng, Khu công nghiệp Đông Triều tiếp giáp trực tiếp hành lang kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, cách trung tâm Hải Phòng và sân bay quốc tế Cát Bi 50 km, cách cảng nước sâu Cái Lân 60 km, cảng quốc tế Lạch Huyện 62 km và sân bay quốc tế Vân Đồn 120 km. Vị trí kết nối thông suốt tới hai cửa khẩu quốc tế trọng điểm Móng Cái và Hữu Nghị, tạo trục logistics đường bộ tối ưu sang thị trường Trung Quốc với hạ tầng đa phương thức, dễ dàng tiếp cận các tuyến quốc lộ huyết mạch và tuyến đường sắt Yên Viên-Cái Lân.

Lễ khởi công diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Vietnam+)

Sự đa dạng về phương thức kết nối này giúp khu công nghiệp trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics đang tìm kiếm một địa điểm đầu tư có khả năng kết nối đa chiều trong chuỗi cung ứng khu vực. Dự án dành tối thiểu 60% quỹ đất công nghiệp để ưu tiên thu hút các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, tập trung vào công nghiệp điện tử-bán dẫn (vi mạch, linh kiện, thiết bị thông minh), dược phẩm-y tế kỹ thuật cao, cơ khí chính xác-công nghiệp hỗ trợ và hệ thống logistics chuyên sâu như kho ngoại quan, e-commerce xuyên biên giới.

Song song với đó, Đông Triều được quy hoạch 9,82 ha dành riêng cho khu nhà ở công nhân và chuỗi tiện ích văn hóa-thể thao. Hạng mục này dự kiến đáp ứng chỗ ở ổn định cho hơn 6.280 người, tạo nền tảng vững chắc giúp các nhà đầu tư giải quyết bài toán tuyển dụng và giữ chân nguồn nhân lực. Cùng với hệ thống cấp điện, cấp nước chuẩn công nghiệp và trạm xử lý nước thải tập trung, dự án cam kết bảo tồn nguyên vẹn không gian sinh thái hồ Yên Dưỡng, hồ Tân Yên và cảnh quan khu di tích chùa An Dưỡng trong suốt quá trình phát triển.

Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2025. Theo lộ trình dự kiến, Khu công nghiệp sẽ chính thức đi vào vận hành từ năm 2028, mở ra cơ hội việc làm ổn định cho khoảng 6.000 đến 10.000 lao động địa phương.

Tại đây, nhà đầu tư thứ cấp được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 17% trong vòng 10 năm (miễn thuế trong 2 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo). Ngoài ra, dự án cũng áp dụng chính sách miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hệ thống máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cùng một số loại nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất.

Về năng lực chủ đầu tư, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) là thành viên cốt lõi của SAIGONTEL với gần 25 năm kinh nghiệm, đã phát triển hệ sinh thái hơn 30 khu công nghiệp trên toàn quốc, hợp tác cùng các đối tác lớn như LG, Canon, Foxconn, Samsung… Kinh nghiệm và mạng lưới đối tác này là nền tảng để SAIGONTEL cam kết đồng hành toàn diện cùng nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Triều từ khâu khảo sát địa điểm, chuẩn bị hạ tầng đến triển khai và mở rộng hoạt động lâu dài./.

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) đã phát triển hệ sinh thái hơn 30 khu công nghiệp trên toàn quốc, hợp tác cùng các đối tác lớn như LG, Canon, Foxconn, Samsung… (Ảnh: Vietnam+)

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