Đầu tư gần 10.000 tỷ đồng mở rộng Nhà ga T1 Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1-Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng, dự kiến nâng công suất khai thác của nhà ga lên 14 triệu hành khách/năm, trong đó khoảng 10 triệu khách quốc nội và 4 triệu khách quốc tế.

Thông tin trên được công bố tại Lễ công bố triển khai Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay-giai đoạn 1 tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 27/8.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng Nhà ga T1 dự kiến khởi công tháng 8/2027. Phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành tháng 8/2029.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án tại lễ công bố. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án, ACV là chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn của ACV, gồm các hạng mục mở rộng, cải tạo Nhà ga T1 và hệ thống công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các hạng mục gồm cải tạo cầu cạn; xây dựng nhà kỹ thuật; nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại; hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, cảnh quan; trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom rác thải; hệ thống điện, chiếu sáng, cấp và thoát nước cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Cùng với nâng công suất nhà ga, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 đang được hoàn thiện thủ tục triển khai, dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C.

Việc đồng bộ năng lực nhà ga và sân đỗ nhằm tăng khả năng tiếp nhận, phục vụ tàu bay, giảm áp lực khai thác vào các thời điểm cao điểm và tạo dư địa phát triển vận tải hàng không.

Phát biểu tại sự kiện, Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết việc triển khai hai dự án là bước quan trọng trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng và phát huy vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của thành phố cũng như khu vực miền Trung.

ACV sẽ phối hợp với thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai dự án theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là hạ tầng giao thông chiến lược, giữ vai trò kết nối thành phố với các trung tâm trong nước, quốc tế và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Theo ông Lê Quang Nam, việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng sân bay là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương gia tăng, qua đó góp phần nâng cao năng lực đón khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư vào thành phố.

Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi phương án kiến trúc Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga T1. Phương án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn CPG (CPG Consultants Pte Ltd) được lựa chọn sau quá trình thi tuyển và đánh giá của Hội đồng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng và thành phố cũng triển khai Dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City. Dịch vụ được xây dựng trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu và cập nhật thông tin chuyến bay trên nền tảng số.

Việc triển khai đồng thời các dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tăng khả năng kết nối hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, thương mại và đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và khu vực miền Trung./.

Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư đường cất, hạ cánh và đường lăn Sân bay Đà Nẵng Dự án xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn của Sân bay quốc tế Đà Nẵng để bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.