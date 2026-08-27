TP Hồ Chí Minh chọn nhà đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác công-tư (Hợp đồng BOT).

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác công tư CII-Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác công tư CII là thành viên đứng đầu liên danh.

Về tài chính, liên danh nhà đầu tư cam kết vốn chủ sở hữu sử dụng cho dự án là hơn 941,4 tỷ đồng; giá trị vốn vay và có khả năng huy động để thực hiện dự án là hơn 5.334 tỷ đồng.

Liên danh nhà đầu tư cam kết giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đề xuất không cao hơn yêu cầu về mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công tại quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; giảm tối thiểu 5% thời gian thu phí được phê duyệt tại Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án thành phần 2.

Thời gian thu phí là 22 năm 7 tháng; thời hạn hợp đồng dự án khoảng 25 năm 10 tháng. Loại hợp đồng dự án PPP là Hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) có chiều dài khoảng 5,9km. Điểm đầu tại cầu Bình Triệu và điểm cuối tại ranh với khu vực Bình Dương trước đây.

Tổng mức đầu tư dự án bao gồm lãi vay là khoảng 6.276 tỷ đồng, được thực hiện bằng vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2024-2028.

Về quy mô, dự án được nâng cấp lên 10-14 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang 60m. Phần đường trên cao (cầu cạn) có chiều dài khoảng 3,75km với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Phần đường song hành quy mô 8-10 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.../.

Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 51 nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây Đoạn ùn tắc kéo dài khoảng 7km từ nút giao kết nối Sân bay Long Thành đến khu vực ngã tư Lộc An. Nhiều thời điểm, các phương tiện xếp thành hàng dài, gần như không thể di chuyển.