Xây công trình cấp bách tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên kéo dài đến Long Thành

Ngày 27/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 255/NQ-CP về việc xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng 2025.

Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể có liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập, khiếu kiện, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra, đánh giá công khai, minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho Dự án, đồng bộ, kết nối liên thông với các tuyến metro khác theo quy hoạch; bảo đảm tối đa lợi ích nhà nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, phòng ngừa sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn./.

Cuối tháng 7/2026, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 409/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án Kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 để chỉ đạo triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng năm 2025. Điểm đầu Dự án từ ga Suối Tiên (ga cuối của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối là sân bay Long Thành, thành phố Đồng Nai; tổng chiều dài tuyến khoảng 43,5km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h. Toàn tuyến dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); bố trí 1 Depot (trạm dừng đỗ) trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các vị trí TOD); tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng). Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai vừa ban hành 24 thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện Dự án trên với tổng diện tích hơn 1,5ha./.

Thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên Đồng Nai ban hành 24 thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

