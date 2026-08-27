Hỗ trợ 1,9 tỷ đồng cho 85 hộ dân ở Đồng Nai có rẫy bị voi rừng phá

Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai vừa triển khai việc hỗ trợ người dân trên địa bàn bị thiệt hại cây trồng, tài sản do voi rừng kéo về phá.

Theo quyết định 798/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, đối tượng hỗ trợ là những thiệt hại do động vật rừng gây ra trên phần diện tích đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao hoặc thuê đất và đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo quyết định này, có 85 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng gây ra từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2023. Tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho những hộ dân trên là hơn 1,9 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp xã năm 2026; hình thức chi hỗ trợ qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Định Quán.

Những năm qua, đàn voi rừng thường kéo về phá tài sản hoa màu, cây ăn trái của người dân ở các xã ven rừng, đặc biệt là xã Thanh Sơn, Đắk Lua, Tà Lài, Phú Lý…

Điều đáng nói, từ tháng 10/2017, cơ quan chức năng Đồng Nai đã xây dựng hàng rào điện bảo vệ voi rừng, ngăn xung đột giữa voi và người, với chiều dài 75 km. Hàng rào sử dụng điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời truyền qua hệ thống hàng rào dây cáp để ngăn vùng rừng với rẫy của người dân địa phương. Hàng rào điện là 1 trong 8 hạng mục của Đề án bảo vệ voi rừng được triển khai tại Đồng Nai nhằm ngăn chặn sự xung đột giữa voi và người.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, hiện nay số lượng voi rừng sinh sống trên địa bàn có khoảng 27 cá thể và đang có xu hướng tăng thêm về số lượng, do có nhiều voi con được sinh ra./.

Đồng Nai: Voi rừng tấn công làm người bị thương, phá nát nhiều hoa màu Ngoài việc tấn công khiến anh Liêm thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, con voi lớn còn tấn công một con bò đang ăn cỏ gần đó làm con bò bị chết.