Giải cứu hai người mắc kẹt trên đỉnh núi trong vụ cháy rừng ở Quy Nhơn

Chiều 27/8, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo (thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam).

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 người dân mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực xảy ra cháy.

Hai người được xác định là bà L.T.B.N (sinh năm 1980, trú phường Quy Nhơn) và bà L.T.B.L (sinh năm 1966, trú phường Quy Nhơn Đông).

Ngay sau khi phát hiện, các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa cả 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết đám cháy xảy ra từ khoảng 11 giờ ngày 27/8 tại khu vực rừng trồng, chủ yếu là bạch đàn và keo đã chết khô. Do thời tiết có gió lớn, thực bì khô và địa hình đồi núi hiểm trở, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường. Các điểm cháy cách vị trí xe có thể tiếp cận từ khoảng 3-7km khiến các lực lượng chữa cháy phải đi bộ, mang theo phương tiện, dụng cụ để tiếp cận từng điểm lửa.

Các lực lượng chức năng được chia thành nhiều mũi, tập trung khoanh vùng, phát quang thực bì và mở đường băng cản lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực rừng lân cận và khu dân cư.

Đến chiều cùng ngày (27/8), một số khu vực cháy đã được kiểm soát, song nhiều điểm cháy trên cao vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục bám hiện trường, triển khai các phương án, quyết tâm khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện các lực lượng vẫn duy trì nhiều mũi chữa cháy, tiếp tục tiếp cận các vị trí cháy trên cao, mở rộng đường băng cản lửa, khoanh vùng các điểm cháy, quyết tâm khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất./.

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