Việt Nam-Pháp thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về y tế, mở rộng lĩnh vực mới

Ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chủ trì buổi tiếp và làm việc với ngài Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua đối với việc củng cố và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp nói chung và hợp tác y tế giữa hai nước nói riêng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong tổng thể quan hệ đó, y tế tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, thiết thực và hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Đức Luận nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực y tế đã có bề dày lịch sử. Bộ Y tế Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Pháp đối với ngành y tế Việt Nam, trong đó có sự hỗ trợ quý báu về vaccine và trang thiết bị y tế trong giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19.

Kể từ khi Hiệp định hợp tác y tế được ký năm 1993, Chương trình bác sỹ nội trú Pháp ngữ đã góp phần đào tạo hơn 3.000 bác sỹ Việt Nam. Nhiều cán bộ được đào tạo trong khuôn khổ hợp tác với Pháp đang có những đóng góp quan trọng cho hệ thống y tế Việt Nam.

Mạng lưới các Viện Pasteur là một dấu ấn đặc biệt khác trong lịch sử hợp tác y tế giữa hai nước. Các Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của Viện Pasteur Paris, đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực dịch tễ học, y tế dự phòng và y học nhiệt đới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đức Luận thông tin thêm về sự kiện Bộ Y tế đã phê duyệt 3 dự án thuộc khuôn khổ ECOMORE III do Viện Pasteur Paris viện trợ, triển khai tại Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương... Đây là những kết quả rất cụ thể, thể hiện chiều sâu và tính liên tục của hợp tác y tế giữa hai nước.

Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: T.M)

Đại sứ Olivier Brochet cho biết ông rất cảm kích trước tình cảm và sự đón tiếp của đại diện Bộ Y tế tại buổi làm việc cũng như những chương trình công tác, cũng như sự trọng thị, tinh thần phối hợp làm việc trách nhiệm hiệu quả trong quá trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế trong suốt nhiệm kỳ qua. Ngài Đại sứ chia sẻ sẽ trở về Pháp với nhiều kỷ niệm đẹp về Việt Nam, sau ba năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định không có sự hợp tác nào đẹp hơn hợp tác song phương về y tế giữa hai quốc gia, chính nền tảng nhân văn này, nền tảng của tình cảm và cảm xúc này là nền móng vững chắc nhất để hai nước cùng nhau xây dựng tương lai chung.

Ngài Đại sứ nhận định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Đại sứ vui mừng thông tin, trên cơ sở phối hợp giữa Đại sứ quán Pháp và Bộ Y tế Việt Nam cho đến nay đã hoàn thiện dự thảo văn bản hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, ngang tầm với những kỳ vọng của cả hai bên.

Đại sứ tin tưởng thời gian tới giữa Pháp và Việt Nam sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các chương trình cụ thể hóa bản ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện để hai bên tiếp tục phát huy những lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Trong chương trình làm việc hai bên đã thống nhất khung dự kiến về triển khai nghi thức ký kết hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế giữa Pháp và Việt Nam./.

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết hợp tác y tế về dược phẩm và công nghệ cao Việt Nam và Hàn Quốc hiện là đối tác chiến lược toàn diện, ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là dược phẩm, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm.