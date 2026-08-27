Cấp cứu bé trai 11 tuổi chấn thương vùng kín nguy kịch sau tai nạn xe đạp

Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), cơ sở Linh Đàm thông tin, các bác sỹ Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bé Đ.V.C (11 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng đau đớn, hoảng sợ sau tai nạn khi đi xe đạp.

Trong lúc xảy ra sự cố, ghiđông xe đạp va trực tiếp vào vùng kín khiến bé bị tổn thương nghiêm trọng vùng tầng sinh môn và bẹn-bìu. Vết thương hở nham nhở, dính nhiều đất cát, khiến tinh hoàn trái lộ hoàn toàn ra ngoài bao bìu.

Đây là dạng chấn thương hiếm gặp nhưng có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và ápxe nếu không được xử trí kịp thời. Khi nhập viện, bệnh nhi đau dữ dội, mạch tăng lên 118 lần/phút, huyết áp 147/84 mmHg.

Trước tình trạng trên, bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván trước khi được chuyển lên phòng mổ.

Thạc sỹ Trương Công Thế Lực - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính chia sẻ: "Bệnh nhân nhập viện với vết thương phức tạp, vùng bìu tổn thương lớn và lộ hoàn toàn tinh hoàn trái khiến gia đình rất lo lắng và hoảng hốt. Chúng tôi tiến hành phẫu thuật cấp cứu với hai mục tiêu chính: làm sạch, bảo tồn tối đa chức năng tinh hoàn và đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa để trẻ không cảm thấy tự ti về sau."

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn cấp trong tối 26/8 với mục tiêu làm sạch vết thương, bảo tồn tối đa mô tinh hoàn còn lành và phục hồi hình thể vùng bìu.

Các bác sỹ tiến hành loại bỏ đất cát và tổ chức tổn thương, bảo tồn phần nhu mô tinh hoàn còn khả năng sống, đưa tinh hoàn trở lại vị trí trong bìu và khâu phục hồi, tạo hình thẩm mỹ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định và giảm đau. Các bác sỹ tiếp tục theo dõi sát tình trạng vết mổ, nguy cơ nhiễm trùng và xoắn tinh hoàn trong giai đoạn hậu phẫu. Một ngày sau phẫu thuật, bé đã tỉnh táo và đỡ đau hơn.

Thạc sỹ Trương Công Thế Lực phân tích, tổn thương vùng bìu ở trẻ em tuy ít gặp nhưng để lại hậu quả rất nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời. Vì vậy, bác sỹ khuyến cáo các gia đình tập cho trẻ nam từ 8 tuổi trở lên thói quen mặc quần lót bảo hộ phù hợp khi vận động. Khi xảy ra sự cố chấn thương vùng kín, cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu trong "thời gian vàng"./.

Bộ Y tế yêu cầu trực 24/24h khi xảy ra mưa lũ, đảm bảo cấp cứu y tế cho người dân Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề: 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, trên 23.200 ngôi nhà bị hư hỏng...