158 người trong vụ nghi ngộ độc tại Gia Lai đang được điều trị, sức khỏe ổn định

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng cho biết, đến 17 giờ ngày 27/8 đã có 56 trường hợp được xuất viện; 158 trường hợp đang tiếp tục nằm điều trị tại các cơ sở y tế. Tình trạng sức khỏe của người bệnh cơ bản ổn định.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngành Y tế đang tiếp tục duy trì lực lượng, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác điều trị; trong đó tập trung bảo đảm thuốc, vật tư y tế và hậu cần tại các đơn vị đang tiếp nhận, điều trị người bệnh.

Trước đó từ ngày 24/8, nhiều người có triệu chứng bất thường sau khi sử dụng bánh mỳ thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê) đến Trung tâm Y tế phường An Khê thăm khám, điều trị. Người bệnh chủ yếu có các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Ngành Y tế đã huy động, điều động nhân lực từ một số đơn vị hỗ trợ Trung tâm Y tế An Khê trong tiếp nhận, phân loại và điều trị người bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, cùng với tập trung điều trị, ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các trường hợp đang nằm viện, chủ động đánh giá tình trạng từng người bệnh để có hướng xử trí phù hợp và sẵn sàng chuyển tuyến khi cần thiết. Đồng thời, ngành Y tế tiếp tục tăng cường giám sát các nguy cơ liên quan đến thức ăn đường phố, nhất là những cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ mất an toàn; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại Hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê).

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh đang điều trị người bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Đồng thời, các đơn vị thông báo để người dân tại khu vực xảy ra vụ việc, nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở liên quan cần báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Ngành Y tế Gia Lai khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định nguyên nhân, tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có, công khai kết quả điều tra và xử lý để cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ đối với cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định./.

Bộ Y tế: Đề nghị điều tra vụ 150 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc