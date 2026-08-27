Cần Thơ: Tạm giam kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Chiều 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1973, đăng ký thường trú xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, hiện tạm trú phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa (Công an thành phố Cần Thơ) phát hiện 2 tài khoản facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin xấu độc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan Nhà nước tại địa phương; ca ngợi, suy tôn chế độ cũ…

Các bài viết, hình ảnh được nhiều đối tượng chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh nội địa xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, sử dụng tài khoản Facebook nói trên.

Nguyên nhân là do Thảo bất mãn cá nhân (liên quan việc trước đây bị chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ xử phạt, tịch thu tang vật về hành vi buôn bán động vật hoang dã) nên thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật từ các tài khoản trên mạng xã hội; thể hiện quan điểm bất mãn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Dù đã được chính quyền, cơ quan Công an nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhưng Thảo vẫn tái phạm, không chấp hành.

Hành vi của Thảo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Phòng An ninh nội địa đã củng cố tài liệu, chứng cứ chuyển cơ quan an ninh điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Khám xét nơi ở của Thảo, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nghệ An khởi tố đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ Lê Thị Thủy bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội và một số hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán các nội dung được cho là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.