Lan tỏa tiếng Việt, bản sắc Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ bế mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của các thầy cô, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh vai trò của giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài là những “sứ giả tiếng Việt,” “đại sứ văn hóa,” “đại sứ hữu nghị” trong cộng đồng.

Thông qua việc dạy tiếng Việt, các thầy cô góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, qua đó tăng cường sự gắn bó với quê hương, đất nước và bản sắc dân tộc.

Khóa tập huấn được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, những kiến thức và kinh nghiệm từ khóa học sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức về cội nguồn cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục hỗ trợ giáo viên và cộng đồng thông qua các chương trình tập huấn, cung cấp học liệu, kết nối chuyên gia và cơ sở giáo dục.

Các giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại lễ bế mạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, nhà trường đã xây dựng Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Việt và đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài trên nền tảng số.

Đây là những hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, sử dụng tiếng Việt của người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời quảng bá tiếng Việt ra thế giới. Nhà trường cam kết, trong thời gian tới tiếp tục đồng hành trong sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt.

Trong chương trình, các học viên đánh giá cao tính thiết thực của khóa tập huấn, không chỉ về nội dung, phương pháp giảng dạy tiếng Việt mà còn ở những trải nghiệm thực tế, giúp học viên hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Chị Đào Thị Ánh Tuyết, kiều bào Hàn Quốc cho rằng, khóa tập huấn không chỉ bổ sung phương pháp giảng dạy mà còn giúp các giáo viên hiểu và thêm yêu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Những trải nghiệm thực tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội); Tam Chúc (Ninh Bình); Đền Đô, đình Đình Bảng (Bắc Ninh) và thưởng thức Quan họ Bắc Ninh... trở thành những tư liệu quý để đưa vào lớp học.

Nhấn mạnh giá trị kết nối của khóa tập huấn, chị Phạm Thị Linh, kiều bào Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, 50 học viên từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau đã có cơ hội trực tiếp chia sẻ phương pháp, tài liệu, sáng kiến và kinh nghiệm thực tế.

Các học viên nhận thức rằng, mỗi lớp học tiếng Việt, mỗi hoạt động văn hóa hay việc giúp một em nhỏ sinh ra ở nước ngoài duy trì tiếng Việt với gia đình đều là những cách thiết thực để “giữ lửa” tiếng Việt.

Các giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Chung cảm xúc, "lớp trưởng" khóa tập huấn, chị Nguyễn Thị Liên đến từ Malaysia cho biết, khóa tập huấn đã giúp học viên tiếp cận từ kiến thức nền tảng đến những vấn đề thực tế tại các lớp tiếng Việt ở nước ngoài, đồng thời tháo gỡ nhiều vướng mắc trong giảng dạy.

Bên cạnh học tập, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, luyện tập văn nghệ, làm trà sen và xây dựng kỷ yếu đã tạo nên những kỷ niệm và sự gắn kết sâu sắc giữa các học viên.

Khóa tập huấn cũng mở rộng các kết nối chuyên môn sau chương trình. Một số giảng viên cam kết tổ chức các lớp trực tuyến hướng dẫn sử dụng học liệu; học viên được chia sẻ sách và kinh nghiệm ứng dụng AI vào soạn giáo án.

Khóa tập huấn diễn ra trong hơn 2 tuần, với 50 giáo viên đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 21 buổi học, thực hành và dự giờ.

Chương trình kết hợp kiến thức chuyên môn với phương pháp sư phạm và trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam; tập trung vào các nội dung như dạy ngữ âm, từ vựng, viết, tổ chức lớp học, kiểm tra đánh giá và khai thác văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam trong giảng dạy.

Các hoạt động thực tế tại di tích, bảo tàng và cơ sở giáo dục giúp học viên có thêm tư liệu, trải nghiệm và cảm hứng để đưa vào bài giảng.

Không chỉ cung cấp kiến thức, phương pháp giảng dạy, Khóa tập huấn còn tạo cơ hội để các giáo viên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khóa học, 50 giáo viên trở về 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang theo những kiến thức, phương pháp và trải nghiệm văn hóa để vận dụng vào công tác giảng dạy tiếng Việt.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dự kiến tháng 12/2026 sẽ tổ chức thêm một khóa tập huấn dạy tiếng Việt theo hình thức trực tuyến./.

Thúc đẩy hoạt động dạy và học tiếng Việt bền vững tại Đông Nam Hàn Quốc Ngày 14/4, tọa đàm với chủ đề thúc đẩy giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.