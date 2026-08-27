Đà Nẵng: Tìm kiếm tàu cá QNa 90859 TS cùng 50 ngư dân mất liên lạc

Tối 27/8, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được với tàu cá mang số hiệu QNa 90859 TS.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, hiện có các tàu cá BĐ 98848 TS, BĐ 98710 TS, BĐ 98042 TS của ngư dân tỉnh Gia Lai làm ăn cách khu vực tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc khoảng 15-20 hải lý.

Tàu cá QNa 90859 TS dài 23,9m, công suất 1.682 CV, hành nghề câu mực; do ông Huỳnh Văn Trí (sinh năm 1979, ở xã Núi Thành) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/7/2026.

Trên tàu có 50 lao động, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình thường xuyên theo dõi tình hình tàu khai thác hải sản bị mất liên lạc; đồng thời kêu gọi các phương tiện khác đang làm ăn gần khu vực tàu gặp nạn phối hợp tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thông báo tình hình tàu QNa 90859 TS bị mất liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực IV và các lực lượng chức năng để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, vị trí cập nhật cuối cùng của tàu cá QNa 90859 TS qua máy giám sát hành trình vào lúc 12 giờ 54 phút ngày 25/8.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm tàu cá QNa 90859 TS và 50 lao động trên tàu./.

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