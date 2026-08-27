Hà Nội: Các điểm úng ngập xuất hiện trong mưa lớn và rút nhanh khi tạnh

Trong báo cáo về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của cơn mưa to vào tối ngày 27/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đánh giá mặc dù mưa lớn, cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Các điểm úng ngập xuất hiện trong mưa và rút nhanh khi ngừng mưa.

Do lượng mưa lớn, cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn từ 16h15 đến 17h tại một số khu vực Tây Mỗ 136mm, Đại Mỗ 117mm, Phú Diễn 116mm, Cầu Giấy 105mm, Xuân Đỉnh 103mm, Tây Hồ 85mm, Nghĩa Đô 85mm, Phú Thượng 84mm gây quá tải hệ thống thoát nước đã xuất hiện úng ngập cục bộ như: Lê Quang Đạo-Châu Văn Liêm, Lê Đức Thọ (sân vận động Mỹ Đình), Trần Bình (trước cửa trường THCS Mai Dịch), Võ Chí Công, Thành Công, Trần Đăng Ninh, Thành Thái, hầm chui 4,5,6 và Km9+656 Đại lộ Thăng Long, Thụy Khuê, Đào Tấn, Ciputra…

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Tại thời điểm xảy ra mưa lớn, các lực lượng của các đơn vị đã triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để chủ động hạ mực nước trên hệ thống.

Các trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng; phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành các trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Cầu Sa để hạ mức nước trên hệ thống sông Nhuệ và sông Cầu Ngà.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã huy động toàn bộ lực lượng lao động của các đơn vị hơn 2.500 công nhân và trên 200 phương tiện, thiết bị phục vụ xử lý úng ngập và ứng trực tại các vị trí được phân công theo kịch, bản phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế; phối hợp với các đơn vị giao thông hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm ngập.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị duy trì đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức xử lý, khơi thông thoát nước tại các vị trí úng ngập; vận hành hết công suất các trạm bơm đầu mối bơm tiêu, các trạm bơm Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm dã chiến đường Võ Chí Công (trước Cổng UDIC), ngõ 685 Lạc Long Quân để tăng cường khả năng thoát nước; vận hành mở đập Cầu Quang, cửa phai Nguyễn Trãi, cửa phai N1 Thụy Phương; mở cửa phai hồ Tây B điều tiết vào hồ Tây.

Đến 19h15 tạnh mưa và đến 20h, nước tại các điểm ngập cơ bản đã rút hết, trên địa bàn còn điểm ngập tại hầm chui Đại lộ Thăng Long, giao thông qua các khu vực khó khăn.

Tại khu vực trung tâm Thành phố xuất hiện một vài điểm úng ngập trong mưa như Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, nước rút nhanh sau mưa, giao thông cơ bản được bảo đảm. Các lực lượng, phương tiện của các đơn vị tiếp tục duy trì ứng trực tại hiện trường, tổ chức vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy và xử lý các vị trí đọng nước.

Qua theo dõi, đến thời điểm 20h30 tối ngày 27/8, mặc dù mưa lớn, cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Các điểm úng ngập phát sinh chủ yếu tập trung tại một số khu vực có cao độ địa hình trũng thấp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Tại khu vực trung tâm thành phố và phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư theo các dự án chống úng ngập cục bộ và khẩn cấp, các điểm úng ngập xuất hiện trong mưa và rút nhanh khi ngừng mưa.

“Kết quả bước đầu cho thấy việc chủ động tổ chức ứng trực, hạ mực nước đệm và vận hành đồng bộ các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa đã góp phần duy trì khả năng tiếp nhận, điều tiết và tiêu thoát nước của hệ thống trong điều kiện mưa lớn,” ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đánh giá.

Các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được Trung tâm chỉ đạo theo dõi, vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế; phối hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng cường khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu, góp phần hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Dự báo trong thời gian tới, mưa còn tiếp diễn, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như tua vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước trên hệ thống, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị bơm hút, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do mưa bão gây ra./.

Mưa dông cuối giờ chiều gây áp lực giao thông khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội Mưa dông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8, nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, ùn tắc, giao thông khó khăn khiến người dân vất vả trên đường về nhà.