Thanh Hóa: Đầu tư 430 tỷ đồng gia cố kè biển, bảo vệ khu du lịch Hải Tiến

Nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư 430 tỷ đồng để thực hiện Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua 2 xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến.

Bảo vệ bờ biển, hỗ trợ phát triển du lịch

Nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, Khu du lịch biển Hải Tiến là điểm đến trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, đóng góp lớn cho kinh tế địa phương. Tại đây có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng, mỗi năm đón khoảng 1,5 triệu lượt khách.

Được đầu tư nâng cấp năm 2018, tuyến kè chắn sóng Khu du lịch biển Hải Tiến đã góp phần giảm thiểu tác động của sóng biển, chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng khu du lịch, tạo cảnh quan phát triển khu du lịch biển.

Tuy nhiên, các đợt mưa bão năm 2025 đã tàn phá nghiêm trọng cho tuyến kè và đường giao thông ven biển Hải Tiến. Nhiều vị trí trên tuyến kè và đường ven biển xuất hiện hố sụt, nứt gãy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách.

Trước yêu cầu cấp bách, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Tuyến kè qua xã Hoằng Tiến dài khoảng 2km, vốn đầu tư 270 tỷ đồng; đoạn qua xã Hoằng Thanh dài khoảng 950m, vốn đầu tư 160 tỷ đồng.

Ghi nhận tại hiện trường, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ đúc các cấu kiện bê tông, thi công hàng rào bảo vệ, đường công vụ và các hạng mục phục vụ công tác bơm cát vào đê quây-ống địa kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn khẳng định: "Là đơn vị thi công tuyến kè biển Hải Tiến, chúng tôi đã tiến hành tập kết toàn bộ nhân lực, máy móc, vật liệu cũng như nguồn lực tài chính để chuẩn bị cho nhiệm vụ thi công tuyến kè biển Hải Tiến. Việc thi công tuyến kè biển phụ thuộc rất lớn vào thủy triều, khi nước triều dâng, việc thi công phải tạm dừng lại. Vì thế, nhiều hôm chúng tôi phải phân ca, kíp, thi công cả vào ban đêm, lúc thủy triều xuống để tranh thủ thời gian, kịp tiến độ đề ra. Mục tiêu sẽ hoàn thành công trình vào tháng 12/2026."

Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến với tổng vốn đầu tư 430 tỷ đồng. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Theo phương án thi công, tại đoạn kè đi qua xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh sẽ được cắt bỏ một phần thân của kết cấu tường trọng lực bê tông cốt thép đến cao trình +2,1m để đảm bảo kết cấu đá hộc hỗn hợp phía trên đủ tối thiểu 2 lớp.

Tiếp đó, đơn vị thi công sẽ phá dỡ phần mái kè và hàng ống buy chân kè phía mặt biển đã bị hư hỏng, đào bóc nền thân kè cũ cũng như tận dụng lại 1 phần các cấu kiện bêtông đúc sẵn của mái kè cũ để xếp vào phần kết cấu đá hộc hỗn hợp của kè mới. Các khu vực đáy tường đã bị xói sẽ được đắp đất để lấp phần hố xói ở dưới đáy tường cũ.

Phần chân và mái kè sẽ được làm mới, trong đó mái kè sẽ thi công theo dạng mái nghiêng lõi đá, khối phủ bê tông dạng bậc thang tiêu sóng. Phía sau đỉnh kè có thiết kế tiêu năng sóng tràn kết hợp cảnh quan… Hệ thống vỉa hè và đường giao thông cũ bị hư hỏng sẽ được sửa chữa, làm mới như hiện trạng ban đầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn cho biết đây là công trình khẩn cấp, ưu tiên trước hết là xử lý sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giao thông, tài sản của doanh nghiệp và các công trình phía trong bờ kè.

Giải pháp kè hiện tại được lựa chọn vì phù hợp với yêu cầu xử lý khẩn cấp trong điều kiện bờ biển đã sạt lở nặng nề. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai dự án là nhu cầu sử dụng đá hộc rất lớn, khoảng 114.000m3 trong khi nguồn cung ở các mỏ đá tại các khu vực lân cận không đủ khả năng đáp ứng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ.

Hướng tới phương án xây đê ngầm để tự bồi của bãi biển

Trong giai đoạn 1, Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến sẽ triển khai xây dựng công trình kè bờ biển, ưu tiên bảo vệ bờ cao gồm hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phía sau công trình. Các hạng mục công trình được thiết kế đảm bảo công năng giảm lưu lượng tràn, tối ưu khả năng tiếp cận của du khách với bãi biển và có khả năng giúp bãi biển tự bồi. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo tính toán, khi hoàn thành, công trình sẽ giảm thiểu tình trạng cát bị cuốn trôi từ khoảng 144.000m3 mỗi năm hiện nay xuống còn không đáng kể trong tương lai.

Về lâu dài, lãnh đạo hai địa phương Hoằng Thanh, Hoằng Tiến và các cơ sở kinh doanh du lịch đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tái tạo bãi tắm Hải Tiến, bảo đảm vừa chống xâm thực, vừa phục hồi nguồn tài nguyên du lịch quan trọng này. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Hải Tiến trở thành một trong 3 khu du lịch quốc gia của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Thanh Lưu Mạnh Hoan nêu rõ liên quan đến việc mấy năm gần đây, khu du lịch biển Hải Tiến đang mất dần bãi tắm do triều cường và biến đổi khí hậu. Chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đều rất mong đợi Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến sau khi hoàn thành sẽ đem lại cho Hải Tiến một bãi cát mới, một diện mạo mới.

Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đi qua địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Chính quyền địa phương sẽ tăng cường đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào sử dụng, bảo vệ tài sản cho nhà nước và nhân dân cũng như phục vụ cho sự phát triển của du lịch Hải Tiến.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra giải pháp khắc phục bằng hình thức cấu kiện bậc thang nhằm ổn định thủy lực, chiết giảm sóng tràn tối đa, tạo cảnh quan và thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận bãi biển. Đây là hướng tiếp cận từng được áp dụng tại một số khu vực chịu xói lở nghiêm trọng, trong đó có biển Cửa Đại-Hội An…

Với Hải Tiến, theo đơn vị tư vấn, có thể nghiên cứu xây dựng công trình đê, kè ngầm ngoài biển ở khoảng cách phù hợp nhằm giảm năng lượng sóng trước khi sóng tiếp cận bờ. Khi áp lực sóng được kiểm soát, lượng cát bổ sung cho bãi sẽ có ổn định hơn.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến bày tỏ: "Là một doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Khu du lịch biển Hải Tiến, chúng tôi rất lo lắng khi bờ biển Hải Tiến bị xâm thực mạnh trong những năm gần đây, trong đó nhiều vị trí đã bị mất bãi tắm. Chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến."

Ông Thảo kiến nghị trong quá trình triển khai xây dựng, khắc phục lại bờ kè, tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm giải pháp bảo vệ bãi cát tự nhiên, bởi đây là yếu tố quan trọng của một khu du lịch biển.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sớm nghiên cứu phương án xây đê ngầm cách mặt biển khoảng 250m-300m để tạo bãi cát cho khách du lịch xuống tắm biển. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu bắc qua sông Mã, thuộc tuyến đường bộ ven biển để nối liền 2 khu du lịch Sầm Sơn-Hải Tiến, nhằm mở rộng không gian du lịch biển. Đây là điều người dân, du khách và doanh nghiệp mong mỏi suốt 10 năm qua.

Trong hội nghị mới đây về tiến độ Dự án "Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh đây là công trình cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Cao Văn Cường giao chủ đầu tư định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp và tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan và công tác triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị thi công, cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong suốt quá trình thi công, đặc biệt trong mùa mưa, bão./.

Thanh Hóa: Tuyến kè chắn sóng khu du lịch biển Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng Tuyến kè chắn sóng Khu du lịch biển Hải Tiến (nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh của tỉnh Thanh Hóa) dài 2,99km xuất hiện nhiều điểm sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.