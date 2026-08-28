Tìm kiếm "Điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam" năm 2026 trên cả nước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa bộ này với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Theo kế hoạch trên, hội thi sẽ hướng tới biểu dương những mô hình du lịch nông thôn gắn với giá trị đặc sắc, bản sắc văn hóa, sản phẩm hấp dẫn và định hướng phát triển xanh, bền vững. Những cách làm hiệu quả sẽ được nhận diện, giới thiệu rộng rãi, từ đó khuyến khích các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng về nông nghiệp, làng nghề, cảnh quan, môi trường sinh thái và văn hóa truyền thống.

Về lâu dài, hội thi được kỳ vọng từng bước hình thành thương hiệu giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” gắn với hình ảnh nông thôn Việt Nam văn minh, giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và hấp dẫn. Dự kiến, những điểm đến tiêu biểu sẽ tạo thành mạng lưới để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá chung và hướng tới liên kết với các mạng lưới du lịch nông thôn quốc tế.

Đối tượng tham gia hội thi là các “điểm đến du lịch nông thôn” được ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn và đề cử bằng văn bản.

Theo kế hoạch, điểm đến du lịch nông thôn phải có không gian địa lý xác định, nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã; có tài nguyên du lịch mang đặc trưng nông thôn; được tổ chức quản lý; có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan; có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, các điểm đến tham gia được đánh giá theo nguyên tắc: Lấy bản sắc và chất lượng làm trung tâm; lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi; trải nghiệm của du khách làm thước đo; phát triển bền vững làm mục tiêu hướng đến. Bộ tiêu chí tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Hội thi năm 2026 có hai hạng mục giải thưởng. Trong đó, hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” được trao cho 5 điểm đến do Ban Giám khảo đánh giá, lựa chọn theo thể lệ hội thi; hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn” được trao cho 3 điểm đến nhận được số lượt bình chọn cao nhất. Các điểm đến đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức, biểu trưng hội thi và tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Không gian du lịch tại các điểm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) được quy hoạch hài hòa với hệ sinh thái rừng tự nhiên, mang lại cảm giác gần gũi cho du khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia hội thi là trước ngày 10/10. Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2026./.

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