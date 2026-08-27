Rực rỡ chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long bừng sáng trong một không gian nghệ thuật ánh sáng đa sắc màu với trên 70 con tàu du lịch nối đuôi nhau di chuyển theo đội hình, phản chiếu những luồng sáng rực rỡ xuống mặt biển biến lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới thành một sân khấu thực cảnh khổng lồ về đêm.

Sự kiện trình diễn ánh sáng tàu du lịch không chỉ là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh từ ngày 1/9/2026, mà còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong tư duy phát triển du lịch đêm của địa phương.

Bứt phá từ tư duy phát triển kinh tế di sản

Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long không chỉ là niềm tự hào chung của quốc gia được thế giới vinh danh, mà còn là nguồn lực để địa phương khơi dậy tiềm năng sáng tạo và kiến tạo nên những giá trị khác biệt.

Quảng Ninh luôn kiên trì quan điểm nhất quán “Bảo tồn để phát triển và phát triển để tái đầu tư cho bảo tồn,” bảo đảm mọi bước chuyển mình của du lịch đều tôn trọng sức chịu tải sinh thái và giữ trọn bản sắc vốn có của di sản.

Định hướng đó đang được hiện thực hóa bằng việc mở rộng không gian phát triển, kết nối chuỗi giá trị Hạ Long-Yên Tử-Bái Tử Long gắn với chiến lược xây dựng Công viên biển Bái Tử Long, từng bước phát triển kinh tế đêm, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Những năm qua, đội tàu du lịch Quảng Ninh đã được đầu tư nâng cấp toàn diện theo hướng sang trọng, hiện đại và đạt đẳng cấp quốc tế. Không đơn thuần là phương tiện đưa đón tham quan, mỗi con tàu đã trở thành một không gian trải nghiệm cao cấp về ẩm thực, nghỉ dưỡng, nghệ thuật và giải trí; tạo nên nét văn hóa du thuyền đặc sắc - một sản phẩm du lịch đặc thù, riêng có của Di sản vịnh Hạ Long.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết diễn ra từ ngày 26-28/8 (từ Cảng bến Đoan đến Bãi Tắm Hòn Gai) với sự tham gia của 72 tàu du lịch tham quan, nhà hàng đẹp nhất, chương trình đã tổng duyệt thành công vào ngày 26/8 và nhận được sự hưởng ứng lớn từ nhân dân.

Đặc biệt trong đêm diễn chính thức 27/8, các đội tàu di chuyển khép kín từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đến Bãi tắm Cột 5, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng rực rỡ và pháo hoa nghệ thuật, tạo nên không gian trải nghiệm đặc sắc.

Sau sự kiện, chương trình tiếp tục hòa chung với Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường 30/10 vào ngày 28/8. Từ thực tiễn tổ chức, Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy giao thông xanh, nâng cao hiệu quả quản lý mặt nước và hoàn thiện mô hình phát triển các sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, bền vững hơn trong tương lai.

Nâng tầm trải nghiệm và lan tỏa niềm tự hào

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 các tàu du lịch Hạ Long tham gia chương trình trình diễn quy mô lớn. Từng chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên làm việc trên tàu đã chủ động rà soát các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị hệ thống ánh sáng, âm thanh theo yêu cầu của Ban tổ chức, sẵn sàng cho hành trình trình diễn.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long chia sẻ, được tham gia chương trình không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long tới du khách.

Là những doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên vịnh, đội tàu du lịch mong chương trình sẽ mang đến những khoảnh khắc đẹp khi 72 con tàu cùng tỏa sáng, kết hợp với âm thanh và pháo hoa trong đêm; qua đó góp phần làm phong phú hơn các sản phẩm giải trí về đêm.

Chi hội cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, chấp hành các qui định quản lý, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ để xây dựng hình ảnh đội tàu ngày càng văn minh, chuyên nghiệp.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ không chỉ định hình thương hiệu “Vịnh Hạ Long về đêm,” gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mà còn chạm đến cảm xúc của hàng nghìn người theo dõi trực tiếp bên bờ vịnh.

Đội hình 72 tàu du lịch lung linh ánh đèn di chuyển qua khu vực Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tạo nên bức tranh nghệ thuật đêm rực rỡ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Anh Phạm Duy Khánh (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) hào hứng chia sẻ là một người con Quảng Ninh, anh thực sự ngỡ ngàng khi thấy vịnh Hạ Long về đêm lại tráng lệ đến vậy. Cảm giác đứng bên bờ vịnh ngắm 72 con tàu lung linh xếp đội hình, rồi pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên mặt nước khiến anh thấy tự hào, vui mừng khi Quảng Ninh được lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Anh Huang Wei Hao (du khách đến từ Quảng Tây, Trung Quốc) bày tỏ đây là lần đầu tiên anh đến Hạ Long và bất ngờ khi có trải nghiệm tuyệt vời và đặc biệt như thế. Màn kết hợp giữa ánh sáng của hàng chục con tàu du lịch hiện đại và pháo hoa trên nền Di sản thiên nhiên thế giới vô cùng ấn tượng.

Ngoài xem trình diễn, anh còn thưởng thức hải sản đêm và tham quan các không gian văn hóa tại Hạ Long. Anh sẽ giới thiệu cho bạn bè ở Quảng Tây đến Quảng Ninh để tận hưởng không khí lễ hội tuyệt vời này.

Những luồng sáng bừng lên trên mặt nước kỳ quan không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của di sản, mà còn biểu trưng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí bứt phá và niềm tin vào tương lai tươi sáng của thành phố Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới.../.

Hoàn thiện cơ chế quản trị Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà Quảng Ninh và Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kết nối du lịch và bảo tồn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà.