Doanh nhân đất Tổ đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 vừa khép lại tại Đắk Lắk với chiến thắng thuộc về Đinh Thị Thường (Phú Thọ), Giám đốc Tổng đại lý Bảo hiểm Nhân thọ AIA tại quê hương.

Trong đêm chung kết, Đinh Thị Thường nhận được câu hỏi: “Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?” Cô trả lời: “Với tôi, vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn được làm nên bởi bản lĩnh: dám đối diện khó khăn, bước qua thử thách, rời khỏi vùng an toàn và chịu trách nhiệm đến cùng với mọi lựa chọn của mình.”

Quan niệm ấy không chỉ nằm trong câu trả lời trên sân khấu. Đinh Thị Thường hiện là mẹ của ba người con, đồng thời đảm nhiệm công việc điều hành kinh doanh, xây dựng đội ngũ và hỗ trợ khách hàng hoạch định giải pháp bảo vệ tài chính.

Trong hành trình tham gia cuộc thi, con trai luôn đồng hành cùng cô qua các hoạt động đến đêm chung kết, trở thành điểm tựa tinh thần giúp cô vững tin trước áp lực.

Nhan sắc tân Hoa hậu trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Ngay sau đăng quang, tân hoa hậu xúc động chia sẻ danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân. Cô cũng gửi tới các con một thông điệp được đúc kết từ chính hành trình của mình: “Dù đạt được thành quả, chúng ta không nên tự mãn hay bằng lòng, mà phải tiếp tục hoàn thiện mình và chinh phục mục tiêu mới.”

Từ một nữ doanh nhân bước lên sân khấu sắc đẹp, câu chuyện của Đinh Thị Thường vì thế cũng thể hiện tinh thần của cuộc thi: nhan sắc không phải đích đến cuối cùng, mà là một phần trong hình ảnh người phụ nữ có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm với những vai trò mình lựa chọn.

Đáng nói là tinh thần ấy cũng được thể hiện xuyên suốt các hoạt động của cuộc thi. Trước đêm chung kết, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm nhiều không gian văn hóa và cộng đồng, từ trình diễn thời trang ngoại cảnh tại Hồ Sơn, hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên đến diễu hành, ghi hình tại Tháp Nghinh Phong.

Miss Global Ambassador Nguyễn Hạnh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tổ chức cho biết những hoạt động này tạo điều kiện để thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, đồng thời lưu dấu ấn với văn hóa và con người địa phương.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Trên sân khấu chung kết, câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam được tiếp tục kể bằng ngôn ngữ thời trang qua phần thi trang phục công sở, áo dài và dạ hội.

Đặc biệt, những thiết kế áo dài của Tony Phạm lấy cảm hứng từ hình dáng Tháp Nghinh Phong, kết hợp chất liệu satin với các chi tiết đính kết, đưa hình ảnh văn hóa vào không gian thời trang đương đại. Phần dạ hội của Tommy Nguyễn khép lại màn trình diễn bằng những gam màu vàng champagne, hồng fuchsia, xanh băng cùng pha lê, đá màu và tua rủ, tạo hiệu ứng lộng lẫy trên sân khấu.

Nếu các phần trình diễn mang đến diện mạo cho đêm chung kết, thì những câu chuyện phía sau mỗi thí sinh lại là phần làm nên ý nghĩa của danh hiệu. Qua hai mùa tổ chức, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam định hình sân chơi tôn vinh nhan sắc song hành cùng trí tuệ, khí chất và tinh thần phụng sự; hướng tới hình ảnh nữ doanh nhân có bản lĩnh hội nhập, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển bền vững./.

Kết quả chung cuộc: Đinh Thị Thường (Phú Thọ) đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. Á hậu 1 Nguyễn Thị Phượng Liên (Đồng Tháp), đồng thời nhận giải Người đẹp có làn da đẹp; Á hậu 2 Sơn Thị Trà My (Đồng Tháp). Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thư (Đắk Lắk), cùng giải Người đẹp Gương mặt khả ái. Hoa hậu Nhân ái thuộc về Hoàng Thị Thanh Tuyền (Quảng Ninh), đồng thời nhận giải Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng. Nguyễn Ngọc Linh Chi (Thanh Hóa) là Hoa hậu Trí tuệ, đồng thời nhận giải Người đẹp Dạ hội; Trần Thị Quỳnh Thơm (Đắk Lắk) là Hoa hậu Đại sứ. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ khác. Cuộc thi do Hãng Truyền hình Trực tuyến Việt Nam thực hiện, Chủ tịch Topstar Entertainment USA, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập; được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận số 0771/2025/QTG.

Hoa hậu Doanh nhân tô điểm hương sắc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 Ban giám khảo mùa giải thứ 8 đánh giá trong đêm thi bán kết, mỗi thí sinh đều mang đến một câu chuyện riêng, khác biệt về hành trình nhưng cùng chung mục tiêu chạm tay tới vương miện.