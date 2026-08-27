Miss World 2026: Lộ diện 6 gương mặt vào Top 40, cơ hội nào cho đại diện của Việt Nam?

Cuộc đua Miss World 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định khi những tấm vé đầu tiên vào Top 40 lần lượt được trao. Sau các phần thi Sport Challenge, Talent và Head to Head Challenge, 6 thí sinh đã chính thức giành vé vào top 40 chung cuộc, trong khi các đại diện còn lại tiếp tục cạnh tranh qua những phần thi quan trọng.

Theo thể thức được ban tổ chức công bố, Top 40 được hình thành từ kết quả các phần thi fast-track theo bốn khu vực gồm châu Phi, châu Mỹ và Caribbean, châu Á - châu Đại Dương và châu Âu, cùng những lựa chọn của ban giám khảo.

Những tấm vé đầu tiên gọi tên ai?

Suil Anyelina Pagán của Puerto Rico là thí sinh đầu tiên giành vé vào Top 40 sau khi chiến thắng Sport Challenge. Cô vượt qua các đối thủ ở hai nội dung chạy 1.500 m và bơi để giành vị trí cao nhất chung cuộc. Australia và Bắc Ireland lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Ở phần thi Talent, Grace Richardson - đại diện Anh giành chiến thắng với màn trình diễn ca khúc Over the Rainbow, qua đó nhận suất đặc cách vào Top 40.

Ở phần thi Talent, Grace Richardson - đại diện Anh giành chiến thắng với màn trình diễn ca khúc Over the Rainbow, nhận suất đặc cách vào Top 40. (Ảnh BTC)

Bốn suất còn lại thuộc về những người đẹp chiến thắng Head to Head Challenge theo từng khu vực. Romanda Hombir của Nam Phi dẫn đầu châu Phi; Asia Rose Simpson của Philippines chiến thắng khu vực châu Á và châu Đại Dương; Georgia-Lee Gill của Trinidad và Tobago đứng đầu châu Mỹ và Caribbean; còn Julia Kühnle của Đức giành chiến thắng tại châu Âu.

Đáng chú ý, bốn người chiến thắng khu vực tại Head to Head Challenge vẫn còn cơ hội tranh một suất đặc biệt vào thẳng Top 20.

Những kết quả đầu tiên cho thấy cuộc đua năm nay không chỉ xoay quanh ngoại hình hay khả năng trình diễn. Thể lực, tài năng, khả năng trình bày quan điểm và những dự án cộng đồng đều có thể trở thành con đường đưa một thí sinh tiến sâu.

Những gương mặt nổi bật lọt top 40. (Ảnh BTC)

Đại diện Việt Nam có còn cơ hội?

Trong khi các suất đầu tiên đã có chủ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang duy trì hành trình khá nổi bật tại Miss World 2026. Đại diện Việt Nam cùng đồng đội giành chiến thắng Head Chef Beauty - thử thách nấu ăn lần đầu xuất hiện trong lịch sử cuộc thi. Sau đó, cô lọt Top 60 Top Model và Top 23 Talent.

Tại Head to Head Challenge khu vực châu Á và châu Đại Dương, Bảo Ngọc vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 5 thí sinh nổi bật. Cô trình bày quan điểm về gìn giữ bản sắc trong quá trình hội nhập, đồng thời đưa ra những dẫn chứng từ trải nghiệm của các thí sinh quốc tế tại Việt Nam.

Trong các cơ hội còn lại, Top Model là phần thi đặc biệt đáng chú ý với đại diện chủ nhà. Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,86 m cùng kinh nghiệm trình diễn, đồng thời đã có tên trong Top 60 của phần thi này. Những thí sinh có thành tích tốt sẽ tiếp tục cạnh tranh các suất vào Top 40 theo thể thức của cuộc thi.

Bên cạnh Top Model, Beauty With a Purpose, Multimedia và People’s Choice vẫn là những “cánh cửa” có thể giúp thí sinh vào nhóm 40 người đẹp xuất sắc nhất.

Bảo Ngọc vẫn còn cơ hội lọt top ở chặng cuối. (Ảnh BTC)

Như vậy, việc chưa có tên trong những suất Top 40 đầu tiên không đồng nghĩa hành trình của Bảo Ngọc đã khép. Ngược lại, các phần thi tiếp theo sẽ là cơ hội cho đại diện Việt Nam chuyển những dấu ấn đã có thành lợi thế rõ nét hơn trước đêm chung kết.

Miss World “mở cửa” cho công chúng

Trong khi cuộc đua Top 40 ngày càng nóng lên, những ngày cuối của Miss World 2026 tại Khánh Hòa cũng được mở rộng hơn tới người dân và du khách.

Theo đó, hôm nay (27/8), ban tổ chức vừa thông báo sẽ phát vé miễn phí cho hai sự kiện lớn là Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World diễn ra tối 2/9 và đêm chung kết Miss World 2026 tối 5/9.

Vé được phát từ 14 giờ ngày 27/8 đến khi hết số lượng tại hai địa điểm: Văn phòng hỗ trợ khách du lịch, đối diện số 52 Trần Phú và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cơ sở 2 tại số 6 Mê Linh, phường Nha Trang. Mỗi điểm phát 3.000 vé cho mỗi đêm.

Đây là vé đeo tay dành cho khán giả đứng tại khu vực fanzone. Người dân và du khách cần mang theo Căn cước công dân, VNeID hoặc giấy tờ tùy thân để nhận vé và kiểm soát số lượng.

Tối 2/9, Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World diễn ra tại Quảng trường 2/4, nơi 111 đại diện mang đến những tiết mục giới thiệu bản sắc quốc gia thông qua âm nhạc, vũ đạo và trang phục.

Ba ngày sau, cũng tại quảng trường này, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết Miss World lần thứ 73.

Việc phát vé miễn phí đưa hai sự kiện lớn của cuộc thi đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm trải nghiệm cho hành trình Miss World tại Việt Nam. Sau gần một tháng tranh tài, các thí sinh không chỉ để lại những dấu ấn trên sân khấu mà còn có cơ hội trở thành một phần trong hành trình khám phá văn hóa, con người và điểm đến Việt Nam của khán giả quốc tế.

Với Bảo Ngọc, cuộc đua vẫn còn phía trước. Và với Khánh Hòa, những ngày cuối của Miss World 2026 cũng đang mở ra một sân khấu rộng hơn, nơi cuộc thi quốc tế được kết nối trực tiếp với đời sống du lịch của thành phố biển Nha Trang./.

Miss World 2026: Khi 111 người đẹp cùng kể một câu chuyện về Việt Nam Lấm bùn trồng cây, tự tay vẽ nón lá, mò cua bắt ốc rồi chèo kayak trên biển, 111 thí sinh Miss World đang tiếp cận Việt Nam bằng những trải nghiệm có thể trở thành câu chuyện của riêng họ.