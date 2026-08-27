Sẽ có một hòa nhạc miễn phí đón Năm học mới tại TH School

Chào đón Năm học mới, Dàn nhạc Sức Sống Mới (SSMO) phối hợp cùng Hệ thống Trường TH School tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Bài học đầu tiên.”

Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào lúc 15h-16h30, ngày 6/9/2026 tại TH School cơ sở số 4 Chùa Bộc, Hà Nội, mở cửa đón tiếp rộng rãi phụ huynh, học sinh cùng công chúng yêu nghệ thuật (link đăng ký ở cuối bài viết).

Chương trình được chỉ đạo nghệ thuật bởi Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, mang sứ mệnh truyền cảm hứng văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và tư duy hội nhập quốc tế.

Poster chương trình hòa nhạc "Bài học đầu tiên"

Buổi hòa nhạc “Bài học đầu tiên” của Dàn nhạc Sức Sống Mới, diễn ra trong khuôn viên của ngôi trường hạnh phúc TH School cũng chính là lời khẳng định cho cam kết của TH School trong việc kiến tạo chất lượng và hạnh phúc trong giáo dục.

Ở đó, bên cạnh tri thức học thuật, các giá trị văn hóa và nghệ thuật được bồi đắp cho học sinh, tạo môi trường cho sự phát triển toàn diện về Trí-Đức-Thể-Mỹ, để mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày hạnh phúc.

Thông qua hòa nhạc “Bài học đầu tiên,” bằng cách để nghệ thuật chạm vào tâm hồn một cách tự nhiên nhất, TH School và Dàn nhạc Sức Sống Mới không chỉ giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc và nhân cách, mà còn tiếp thêm sự tự tin để các em vững bước ra thế giới - mang trong tim lòng tự hào và những giá trị truyền thống Việt Nam tốt đẹp, trở thành thế hệ vàng vì một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Tiếp cận âm nhạc truyền thống Việt Nam theo cách gần gũi và sáng tạo

Chương trình hòa nhạc “Bài học đầu tiên” đặt trọng tâm vào việc đưa những thanh âm độc đáo của Đàn Bầu, Đàn Nhị, Đàn Tranh, Sáo Trúc, T’rưng... vào một không gian âm nhạc tươi mới.

Với tư duy phối khí và dàn dựng hiện đại, các giá trị âm nhạc dân gian Việt Nam được nâng tầm, giúp công chúng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, tiếp cận văn hóa truyền thống theo một góc nhìn gần gũi và đầy sáng tạo.

Bày tỏ về định hướng nghệ thuật của chương trình, đại diện Dàn nhạc Sức Sống Mới chia sẻ: “Sứ mệnh của Sức Sống Mới là quốc tế hóa âm nhạc truyền thống, làm mới những giá trị cũ bằng tư duy của thời đại mới, để âm nhạc Việt Nam có thể hội nhập và đối thoại với thế giới.

Hơn cả một trải nghiệm nghệ thuật, “Bài học đầu tiên” là cầu nối giới thiệu đến các em học sinh những nét đặc sắc của nhạc cụ Việt Nam. Chương trình gửi gắm thông điệp âm nhạc dân tộc không hề xa cách hay cũ kỹ, những cây đàn truyền thống hoàn toàn có thể hòa nhịp cùng thời đại, đồng thời truyền cảm hứng để chính thế hệ trẻ sẽ trở thành những người sáng tạo và gìn giữ dòng chảy văn hóa dân tộc trong tương lai.”

Được xây dựng bằng trái tim và tấm lòng của người mẹ, suốt hành trình 10 năm phát triển, TH School luôn kiên trì với sứ mệnh kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc đích thực-nơi kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa Việt Nam học.

Hành trình ấy được định hình bởi 5 giá trị cốt lõi từ ngày đầu khởi dựng: “Vì hạnh phúc đích thực, Phát triển toàn diện, Tận tâm, lòng biết ơn và nhân văn, Tư duy toàn cầu, Tự hào Việt Nam.”

Việc mang trải nghiệm âm nhạc dân tộc tươi mới và hiện đại đến với học sinh ngay thềm Năm học mới được xem như "bài học đầu tiên" đầy cảm hứng về lòng tự hào văn hóa.

Dàn nhạc Sức Sống Mới đã được khẳng định chất lượng và uy tín qua hành trình đồng hành cùng các sự kiện cấp quốc gia, từ nghi thức đón tiếp các nguyên thủ quốc tế đến những chuyến tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các chuyến công du nước ngoài. Sức Sống Mới còn là cái tên bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật tại các concert lớn như V-Concert, 8Wonder, cùng nhiều lễ hội âm nhạc trong và ngoài nước.

Dàn nhạc cũng vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất để trở thành đơn vị biểu diễn được tin tưởng giao phó nhiệm vụ trong các sự kiện trọng đại do Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các cơ quan, doanh nghiệp hàng đầu cả nước tổ chức.

Tiết mục biểu diễn của dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới.

Không gian tương tác và truyền cảm hứng nghệ thuật

Không chỉ hứa hẹn mang tới những giai điệu đong đầy cảm xúc trên sân khấu, chương trình sẽ mở ra một không gian giao lưu trực tiếp đầy cảm hứng cùng Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh-người sáng lập và là "linh hồn" của Sức Sống Mới.

Tại đây, những thắc mắc của trẻ thơ như: “Một dàn nhạc dân tộc được chỉ huy như thế nào?” “Chơi cây đàn này có khó không?” hay “Làm sao để hàng chục nhạc cụ truyền thống cùng cất lời đồng điệu?” sẽ lần đầu tiên tìm thấy lời giải đáp.

Qua những câu chuyện nghề chân thành cùng màn tương tác sinh động, hòa nhạc “Bài học đầu tiên” được kỳ vọng giúp khán giả cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp nghệ thuật, gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu, sự trân trọng và khao khát được tiếp nối những thanh âm nguyên bản của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Dàn nhạc Sức Sống Mới và TH School mở ra cơ hội kết nối, đón nhận sự đồng hành từ các gia đình cùng những tài năng âm nhạc tiềm năng, sẵn sàng cùng nhau tiếp nối và làm giàu thêm dòng chảy văn hóa dân tộc./.

Thông tin chương trình - Chương trình: Hòa nhạc Khai giảng “Bài học đầu tiên” - Thời gian: 15h-16h30 Ngày 6/9/2026 - Địa điểm: Phòng Đa năng, Tầng 2, Tòa F, TH School (Số 4-6 Chùa Bộc, Hà Nội) - Chỉ đạo Nghệ thuật: Giám đốc Âm nhạc/Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - Đơn vị tổ chức: Dàn nhạc Sức Sống Mới (SSMO) phối hợp cùng TH School - Chương trình mở cửa miễn phí cho học sinh, phụ huynh, và đông đảo công chúng quan tâm./.

Hãy cùng Dàn nhạc Sức Sống Mới và TH School mở màn Năm học mới bằng những giai điệu truyền cảm hứng. Quý khán giả vui lòng điền thông tin xác nhận tham dự tại link: https://forms.gle/onFX5ACke2Rg3AU47./.