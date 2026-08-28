Nepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle, nước này sẽ cần ít nhất “vài tỷ USD” để khắc phục hậu quả nghiêm trọng do lũ quét gây ra, trong bối cảnh nền kinh tế trị giá 45 tỷ USD của Nepal đang tìm kiếm nguồn tài chính quốc tế cho một chương trình tái thiết quy mô lớn.

Ít nhất 469 người đã được xác nhận thiệt mạng và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, sau khi lũ quét cuốn theo đá, bùn đất và nước qua một thung lũng của Nepal gần biên giới với Trung Quốc, phá hủy cầu, đường sá và toàn bộ các khu dân cư.

Hơn 1.500 người tại Nepal và Trung Quốc vẫn mất tích, trong đó có du khách đến từ Ấn Độ, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh và Mỹ.

Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD. Theo ông, những ước tính sơ bộ “đáng lo ngại.”

Nhận định trên được đưa ra sau khi tỷ phú Nepal Binod Chaudhary cho biết ông sẽ không bất ngờ nếu chi phí tái thiết lên tới 5 tỷ USD. Tập đoàn Chaudhary của ông hoạt động trong 12 lĩnh vực, từ thực phẩm, viễn thông đến cơ sở hạ tầng và ngân hàng.

Nepal có nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai do nằm trong khu vực Himalaya, nơi dễ xảy ra động đất, sạt lở đất và lũ quét. Trận động đất lớn năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng và Nepal phải triển khai chương trình tái thiết kéo dài nhiều năm với kinh phí hàng tỷ USD.

Bộ trưởng Wagle cho biết giai đoạn đầu của công tác ứng phó thiên tai, gồm tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ, đang được triển khai. Trong giai đoạn hai, Chính phủ Nepal dự kiến bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm các nhu yếu phẩm như lương thực, nước sạch, điện và thông tin liên lạc.

Ông Wagle cho biết các tổ chức đa phương, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đã cam kết cung cấp tài chính cho các nhu cầu nhân đạo. Các nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc cũng hỗ trợ hàng hóa và tài chính.

Theo Bộ trưởng Wagle, WB đã cam kết dành ít nhất 10% số vốn chưa giải ngân của các dự án khác cho nhu cầu nhân đạo, tương đương khoảng 160 triệu USD. Trong khi đó, ADB cam kết hỗ trợ 5 triệu USD.

Ấn Độ đã chuyển hơn 10 tấn hàng cứu trợ, gồm thuốc men, lều bạt và đèn năng lượng Mặt Trời. Ngày 27/8, Ấn Độ tiếp tục vận chuyển 35 tấn hàng cứu trợ bằng máy bay vận tải hạng nặng của Không quân nước này.

Bộ trưởng Wagle cho rằng Nepal sẽ cần “một chiến dịch huy động vốn theo cách khác” để tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại. Chính phủ Nepal cũng sẽ tham vấn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tác động của thảm họa đối với tài chính đối ngoại và khả năng nhận được hỗ trợ.

Theo ông Wagle, Nepal đã thiết lập cơ chế song phương để tiếp nhận và phân bổ viện trợ từ Chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc.

Liên quan cảnh báo về nguy cơ xảy ra đợt lũ mới, Bộ trưởng Wagle cho biết Chính phủ Nepal nhận thức rõ những rủi ro và người dân đang được sơ tán đến các khu vực an toàn. Ông nhấn mạnh khu vực lưu vực sông có nguy cơ bị ảnh hưởng hiện không có người sinh sống./.

Số người thiệt mạng do thảm họa lũ quét Nepal-Trung Quốc tăng lên hơn 470 người Trung Quốc đã triển khai vệ tinh và thiết bị bay không người lái để hỗ trợ công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích tại khu vực sạt lở đất thuộc khu tự trị Tây Tạng, nằm ở biên giới Trung Quốc-Nepal.