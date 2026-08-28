Khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình, tránh ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển dịp Quốc khánh, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026. Do đó, nhu cầu đi lại, về quê, thăm thân, du lịch của người dân dự kiến tăng cao, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các tuyến cửa ngõ ra vào các thành phố lớn và khu vực tập trung các điểm vui chơi, du lịch.

Lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp./.