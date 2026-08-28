Khơi dậy tinh thần yêu nước qua Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Sáng 28/8, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, mở đầu đợt hoạt động cao điểm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã và đặc khu trên địa bàn Thành phố, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong thanh niên.

Tại lễ chào cờ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là không gian sinh hoạt của người dân mà còn là địa danh gắn với những hy sinh của cán bộ, chiến sỹ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Những phát hiện mới về hài cốt và di vật liệt sỹ tại khu vực này trong năm 2026 càng làm sâu sắc ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Theo anh Lê Tuấn Anh, mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy là hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương và ký ức cho các gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Quỳnh Như, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng, Bí thư Đoàn phường, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình và thống nhất đất nước.

Thấm thía thông điệp “Quá khứ nhờ cha anh, tương lai để chúng cháu,” chị khẳng định sẽ cùng tuổi trẻ Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tiên phong, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển, đồng thời viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam.

Việc lựa chọn Công viên Lê Thị Riêng làm địa điểm tổ chức lễ chào cờ mang ý nghĩa kết nối ký ức lịch sử với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Giữa không gian từng ghi dấu sự hy sinh của các chiến sỹ trong Xuân Mậu Thân 1968, hoạt động tri ân và giáo dục truyền thống góp phần lan tỏa nhận thức về giá trị của độc lập, tự do, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức gìn giữ hòa bình trong thanh niên Thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 300 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên và thanh niên tiêu biểu đã giao lưu với Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H63, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316.

Ở tuổi 99, ông xúc động kể lại hành trình tham gia Cách mạng Tháng Tám khi mới 17 tuổi và những năm tháng hoạt động tình báo trong kháng chiến, gửi gắm thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ lòng yêu nước, bản lĩnh và tinh thần cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tại chương trình, Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống, kết nạp hội viên mới, hành trình về nguồn, các công trình tình nguyện và chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng những phần quà tri ân đến các cán bộ, chiến sỹ đang tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” như lời cảm ơn và sự sẻ chia đối với những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của lực lượng đang ngày đêm thực hiện hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Theo Ban Tổ chức, ngày 12/9 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai Chặng 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” với các hoạt động chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, giáo dục truyền thống và nhiều hoạt động dành cho thanh niên trước khi bước vào cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào tháng 10./.

Huế: Hơn 2.000 thanh niên tham gia khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Hành trình sẽ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.