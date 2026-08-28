Đắm xuồng trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích

Sáng 28/8, ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vụ việc đắm xuồng trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn làm 2 người đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/8, một nhóm khoảng 8 người tổ chức ăn uống tại khu vực sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày (27/8), khi cả nhóm sử dụng xuồng để di chuyển vào bờ không may xảy ra sự cố khiến xuồng bị lật. Những người còn lại may mắn bơi được vào bờ, anh Lê Trọng Tài và anh Nguyễn Văn Lương bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Công an xã cùng lực lượng chức năng phối hợp với các đội tìm kiếm và người dân tổ chức tìm kiếm 2 người bị nước cuốn mất tích. Công tác cứu nạn diễn ra trong điều kiện rất khó khăn do trời tối, thời tiết lạnh, nước sông chảy mạnh.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1988, trú xã Bảo Thuận). Riêng anh Lê Trọng Tài (sinh năm 1993, trú xã Di Linh) đến sáng 28/8 vẫn chưa được tìm thấy.

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an, các lực lượng ở địa phương cùng người dân tiếp tục chia thành nhiều nhóm, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến sông, với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân./.

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