Viettel đồng đào tạo sinh viên công nghệ bậc đại học

Từ năm học 2026-2027, Viettel và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển 200 sinh viên cho chương trình đào tạo theo mô hình CO-OP. Doanh nghiệp sẽ tham gia từ giai đoạn chuyên ngành, đồng giảng dạy và tiếp nhận sinh viên làm việc toàn thời gian trong một hoặc hai học kỳ cuối.

Trước đây, doanh nghiệp chỉ gặp sinh viên khi các em đến thực tập hoặc nộp hồ sơ xin việc. Với chương trình mới giữa hai bên, doanh nghiệp sẽ tham gia sớm hơn. Sinh viên được giao nhiệm vụ, tham gia dự án và có người hướng dẫn. Học phần tại Viettel có thể lên đến 30 tín chỉ.

Doanh nghiệp tham gia từ giai đoạn chuyên ngành

Viettel và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận triển khai chương trình hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược theo mô hình CO-OP giai đoạn 2026-2030.

CO-OP, viết tắt của Co-operative Education, là mô hình kết hợp việc học tại trường với quá trình thực hành, làm việc hoặc thực hiện dự án có hướng dẫn tại doanh nghiệp. Phần học tại doanh nghiệp có mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập và cơ chế đánh giá để được công nhận tín chỉ.

Năm học tới, hai bên dự kiến tuyển 200 sinh viên thuộc 5 ngành: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch và kỹ thuật điện tử - viễn thông. (Ảnh: Viettel)

Trong năm học 2026-2027, hai bên dự kiến tuyển 200 sinh viên thuộc 5 ngành: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch và kỹ thuật điện tử - viễn thông. Mỗi ngành dự kiến có 40 sinh viên. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chí tuyển sinh và chuẩn đầu ra; Viettel phối hợp sơ tuyển, phỏng vấn.

Trong hai năm đầu, sinh viên học các kiến thức nền tảng tại trường. Từ năm thứ ba, khi bước vào giai đoạn chuyên ngành, chuyên gia Viettel tham gia xây dựng nội dung, đồng giảng dạy một số học phần và hướng dẫn dự án.

Mỗi sinh viên được bố trí đơn vị tiếp nhận, người hướng dẫn và công cụ làm việc. Sinh viên được hưởng hỗ trợ hàng tháng theo quy định của Viettel, ngoài ra sinh viên thực hành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tại Hà Nội, được xem xét hỗ trợ chi phí đi lại và chỗ ở.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quản lý học vụ, quyết định điểm, xét tốt nghiệp và cấp bằng. Viettel đánh giá kết quả làm việc và gửi nhận xét cho nhà trường. Cách phân công này giúp chương trình vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa giữ đúng chuẩn đại học.

Chuẩn bị nhân lực cho công nghệ chiến lược

Viettel xác định tham gia 9/10 công nghệ chiến lược quốc gia, nhiều lĩnh vực cần nhân lực được chuẩn bị trong thời gian dài.

Chương trình phát triển sẽ giúp đưa những kỹ năng doanh nghiệp cần vào giai đoạn chuyên ngành, từ đó sinh viên được tiếp xúc với sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật thực tế.

Trung tướng Tào Đức Thắng. Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, từng nhấn mạnh doanh nghiệp triển khai công nghệ chiến lược là môi trường thực tiễn để đào tạo sinh viên tài năng, các trường đại học nên tạo điều kiện để sinh viên có thời gian thực hành tại doanh nghiệp thành tín chỉ trong chương trình đào tạo. Thỏa thuận với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là bước cụ thể hóa định hướng này.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel)

Trước đó, Viettel Digital Talent - chương trình tìm kiếm tài năng của Viettel tiếp nhận khoảng 500 sinh viên mỗi năm vào các dự án thực tế. Chương trình mới đi sâu hơn khi Viettel tham gia xây dựng nội dung, đồng giảng dạy và đánh giá kết quả.

Năm ngành được lựa chọn đều là những lĩnh vực Viettel đang phát triển sản phẩm và có nhu cầu nhân lực. Sinh viên vì thế có điều kiện làm việc trên hệ thống đang triển khai, thay vì chỉ thực hành trên mô hình giả định.

Cụ thể hóa mô hình Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Chương trình là một bước cụ thể hóa mô hình Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó Nhà nước xây dựng chính sách, tạo hành lang pháp lý và đầu tư cho những năng lực nền tảng. Nhà trường bảo đảm kiến thức, chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo. Doanh nghiệp đưa vào chương trình những bài toán, công cụ và yêu cầu đang đặt ra trong thực tế. Sự phối hợp này giúp quá trình đào tạo gắn sát hơn với nhu cầu phát triển của các ngành công nghệ.

Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có thêm nguồn tuyển dụng. Khi được tiếp xúc sớm với môi trường làm việc, sinh viên có điều kiện áp dụng kiến thức, tham gia dự án và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề. Nhà trường cũng nhận được phản hồi từ thực tế để cập nhật chương trình, còn doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí đào tạo lại nhân sự mới.

Ở quy mô lớn hơn, đây là một cách chuẩn bị nguồn nhân lực cho những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển. Hiệu quả của chương trình vì thế không chỉ được đo bằng số sinh viên được tuyển dụng, mà bằng khả năng người học có thể làm việc ngay, tham gia giải quyết bài toán thực tế và đóng góp vào những sản phẩm công nghệ do người Việt Nam làm chủ.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel)

Nếu được triển khai hiệu quả và nhân rộng tại các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ khác, mô hình có thể góp phần hình thành một cách đào tạo mới: nhân lực được chuẩn bị từ nhu cầu thật, học qua những bài toán thật và trưởng thành trong môi trường phát triển sản phẩm thật. Giá trị lớn nhất khi đó không chỉ thuộc về một nhà trường hay một doanh nghiệp, mà là tạo ra đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược của quốc gia.

Định hướng đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược cũng được đặt trong yêu cầu lớn hơn của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là một trong những yếu tố có tính quyết định để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và làm chủ các công nghệ mới.

Chương trình hợp tác giữa Viettel và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thể được xem là một mô hình cụ thể để hiện thực hóa yêu cầu phát triển nhân lực công nghệ chiến lược. Sinh viên không chỉ học để lấy bằng mà được chuẩn bị để có thể tham gia vào những bài toán công nghệ thực tế ngay trong quá trình đào tạo.

Nếu mô hình này được đánh giá hiệu quả và tiếp tục nhân rộng, sự kết nối chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam hình thành lực lượng nhân lực đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược, qua đó góp phần đưa các mục tiêu của Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn./.

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