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Anh: Ba sân bay bị tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu của gần 9 triệu người

Vụ tấn công mạng nhằm vào 3 sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng, nhưng không ảnh hưởng đến các chuyến bay và hoạt động sân bay.

Bích Liên
Sân bay Manchester. (Ảnh: TTXVN phát)
Sân bay Manchester. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/8, Tập đoàn Sân bay Manchester (MAG) thông báo dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng nhằm vào 3 sân bay của Anh. Tuy nhiên, vụ tấn công không ảnh hưởng đến các chuyến bay cũng như hoạt động của sân bay.

MAG là đơn vị điều hành các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands. Theo MAG, dữ liệu cá nhân bị xâm phạm gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu chính.

Thông báo của MAG nêu rõ: "Một lượng dữ liệu khách hàng đã bị đánh cắp liên quan đến việc đặt chỗ bãi đậu xe, phòng chờ và dịch vụ Fast Track, cũng như đăng ký WiFi trong sân bay". Tuy nhiên, MAG cho biết thêm rằng thông tin ngân hàng và thanh toán không bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần và MAG đã biết về vụ việc vào ngày 25/8. MAG cho rằng vụ tấn công mạng là do "một bên thứ ba không được ủy quyền" thực hiện.

Thông báo cũng cho biết thêm rằng tập đoàn đã ngay lập tức ngăn chặn rủi ro và đang làm việc với các cố vấn chuyên môn, cũng như thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ khách hàng và hệ thống của mình.

Năm 2025, Anh đã hứng chịu một làn sóng tấn công mạng nhắm vào các công ty bao gồm nhà sản xuất ô tô Jaguar Land Rover và các nhà bán lẻ Marks and Spencer, Harrods và chuỗi cửa hàng thực phẩm Co-op.

Mới đây nhất, trong tháng 8 này, một vụ tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện đã khiến một nhà máy điện của Anh phải ngừng hoạt động suốt 4 ngày. Đây được xem là vụ tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng Anh gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công mạng Anh #Sân bay Manchester #Sân bay London Stansted #An ninh mạng #Dữ liệu cá nhân Anh
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Vụ tấn công mạng toàn cầu

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