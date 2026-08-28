LG Electronics thử nghiệm thu hồi đất hiếm từ máy điều hòa đã qua sử dụng

LG Electronics ngày 27/8 ký biên bản ghi nhớ với Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý Tuần hoàn Điện tử, triển khai dự án thí điểm thu hồi nam châm vĩnh cửu chứa đất hiếm từ máy nén của các thiết bị gia dụng đã qua sử dụng, nhằm tái chế nguồn khoáng sản quan trọng phục vụ sản xuất công nghiệp.

Theo LG Electronics, công ty đặt mục tiêu thu hồi khoảng 1,6 tấn nam châm vĩnh cửu đất hiếm mỗi năm từ khoảng 40.000 thiết bị gia dụng đã qua sử dụng, chủ yếu là máy điều hòa không khí.

Dự án tập trung xử lý nam châm vĩnh cửu nằm bên trong máy nén của thiết bị gia dụng.

Trước đây, việc tách các nam châm này gặp khó khăn do lực từ mạnh, khiến chúng chủ yếu được xử lý như phế liệu sau khi thu hồi một số kim loại khác.

LG Electronics đã phát triển công nghệ khử từ bằng từ trường để loại bỏ lực từ của nam châm, qua đó tạo điều kiện tách và thu hồi vật liệu.

Theo công ty, phương pháp này tiêu thụ ít năng lượng hơn so với phương pháp xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao, đồng thời hạn chế thay đổi tính chất vật lý của nam châm.

Đáng chú ý, LG Electronics cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh để nhận diện kích thước, hình dạng của từng máy nén và xác định vị trí nam châm bên trong. Từ đó, hệ thống lựa chọn phương pháp tách phù hợp với từng loại thiết bị.

Các nam châm thu hồi được dự kiến sử dụng để phát triển công nghệ chuyển đổi nguyên liệu, phục vụ sản xuất nam châm mới, hướng tới hình thành chu trình tái sử dụng vật liệu đất hiếm.

Đất hiếm là nhóm khoáng sản quan trọng được sử dụng rộng rãi trong xe điện, động cơ công nghiệp, thiết bị điện tử và thiết bị gia dụng.

Việc thu hồi từ các sản phẩm đã qua sử dụng được Hàn Quốc thúc đẩy trong bối cảnh nước này muốn tăng cường khả năng bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng và phát triển kinh tế tuần hoàn./.

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