Venezuela muốn lấy lại số vàng bị phong tỏa để hỗ trợ nạn nhân động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez ngày 27/8 (giờ địa phương) tái khẳng định nước này hy vọng thu hồi số vàng đang bị giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh để hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa động đất xảy ra hôm 24/6 vừa qua.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, ông Rodríguez nhấn mạnh nếu thu hồi thành công lượng vàng đang bị giữ một cách "bất hợp pháp và vô lý" tại Anh, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các nạn nhân của 2 trận động đất liên tiếp và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân Venezuela.

Trước đó, Chính phủ Venezuela và một bộ phận phe đối lập đã thống nhất tại bàn đối thoại về việc thúc đẩy thu hồi các tài sản dự trữ quốc tế đang gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh.

Tháng trước, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng thông báo sẽ gửi thư tới Vua Anh Charles III để đề nghị dỡ bỏ phong tỏa số vàng của quốc gia Nam Mỹ này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Cơ quan nhà nước của Anh hiện giữ hơn 1,2 tỷ USD dưới dạng các thỏi vàng, vốn được gửi từ thời cố Tổng thống Hugo Chávez (1998-2013) và thuộc khối dự trữ của Ngân hàng Trung ương Venezuela.

Trước đó, hôm 24/6, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela chỉ trong vòng 39 giây, một hiện tượng địa chấn hiếm gặp. Báo cáo chính thức mới nhất ngày 24/8 cho biết số người thiệt mạng do thảm họa này đã lên tới 6.438 người./.

Venezuela hoàn tất thỏa thuận bán vàng sang thị trường Mỹ Venezuela vừa hoàn tất thỏa thuận bán tới 1.000 kg vàng nguyên liệu sang thị trường Mỹ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ thương mại đang dần thắt chặt giữa Mỹ và Venezuela.