Giá dầu tăng hơn 2% sau khi Mỹ bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận với Iran

Giá dầu thô Brent đã khép lại phiên giao dịch 27/8 với mức tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn mặn mà với việc quay trở lại các điều khoản trong bản ghi nhớ đạt được với Iran hồi tháng 6.

Kết thúc phiên này, giá dầu thô Brent tăng 1,86 USD, hay 2,1%, lên 89,70 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,30 USD, hay 1,6%, chốt phiên ở mức 83,53 USD/thùng.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều bật tăng trở lại khi giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào một đột phá ngoại giao có thể giúp thúc đẩy dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông.

Dẫn các nguồn thạo tin, tờ The Wall Street Journal cho biết chính quyền ông Trump đã liên tục thông báo tới các bên trung gian rằng Mỹ không có ý định khôi phục thỏa thuận tháng 6, từ đó gây khó khăn cho hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán trong tuần này.

Chuyên gia của ngân hàng UBS nhận định việc các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển, kết hợp với việc nguồn cung tiếp tục bị hạn chế, có thể đã thúc đẩy thị trường điều chỉnh lại góc nhìn.

Trước đó trong ngày 27/8, Mỹ đã xác nhận chính quyền nước này không tiến hành đàm phán với Iran, bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ các quốc gia khác nhằm kết nối lại hai bên.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau đó, ông Trump khẳng định phía Mỹ không muốn đối thoại, không tìm kiếm cuộc gặp hay bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với Iran.

Lãnh đạo Mỹ cho biết Mỹ đang tập trung vào việc trừng phạt kinh tế Iran và sẽ áp đặt trừng phạt đối với những quốc gia có hoạt động kinh doanh với nước này.

Đầu tuần này, phía Mỹ đã công bố các biện pháp “cứng rắn nhất trong lịch sử" nhằm vào Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gợi ý rằng các biện pháp này sẽ giúp Mỹ không cần phải triển khai các chiến dịch quân sự lớn mới./.

Vị thế điều tiết thị trường dầu mỏ của OPEC+ đang suy giảm Thị phần sản lượng dầu toàn cầu giảm còn khoảng 40%, trong khi khả năng điều chỉnh nguồn cung bị hạn chế khiến OPEC+ dần mất vai trò chi phối thị trường và Trung Quốc nổi lên như nhân tố cân bằng mới.